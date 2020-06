EEUU y Rusia se reunirán en Viena por control de armas nucleares

(Bloomberg) -- Estados Unidos y Rusia enviarán a altos funcionarios a Viena para asistir a una nueva ronda de conversaciones sobre control de armas a realizarse el 22 de junio, según un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, no descartó que las conversaciones incluyan la posibilidad de extender el tratado de armas nucleares Nuevo START, o START III, si Rusia se compromete a llevar a China a negociaciones más amplias destinadas a controlar los arsenales nucleares de los tres países.

Las partes estarán representadas por Marshall Billingslea, enviado presidencial especial para el control de armas, y el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Ryabkov, dijo el funcionario.

Nota Original:U.S. and Russia to Meet in Vienna June 22 for Nuclear Arms Talks

