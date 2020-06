Datos de covid-19 de Brasil aumentan protestas contra Bolsonaro

(Bloomberg) -- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que está luchando por reabrir la economía brasileña incluso cuando la pandemia de coronavirus no muestra signos de atenuarse, enfrenta protestas y acusaciones de un intento de encubrimiento de datos para ocultar las verdaderas consecuencias que ha dejado la enfermedad.

Funcionarios estatales y los principales medios de comunicación de Brasil se han movilizado para publicar sus propios datos después de que el Gobierno cambiara la forma en que representa y divulga la información sobre casos y muertes de covid-19.

El viernes, el ministerio de Salud sacó de su sitio web toda la base de datos histórica del covid-19. Luego anunció que solo publicaría las cifras de nuevos casos y muertes registrados durante las últimas 24 horas. Esos ya no incluirían las muertes de días anteriores que no habían sido diagnosticadas inmediatamente como causadas por el virus.

La oficina de prensa de Bolsonaro inicialmente justificó la decisión del ministerio al decir que el total de muertes y casos no proporcionan una imagen del momento porque “no muestran que la mayoría de la población ya no padece la enfermedad”. El domingo, en medio de una creciente reacción violenta, el ministerio reanudó la publicación de datos históricos utilizando una nueva metodología contable. El desglose cronológico y geográfico de los datos aún no está en el sitio web de covid-19 del ministerio, al igual que el número total de muertes y casos.

Sin embargo, la confusión sobre las cifras continuó. Después de informar inicialmente el domingo por la noche 1.382 muertes por el virus en las últimas 24 horas, el ministerio publicó un número menor en su sitio web: 525. El ministerio no respondió las solicitudes de una aclaración.

Bajo cualquier medición, Brasil tiene más de 685.000 casos y más de 36.000 muertes por covid-19. La economía más grande de América Latina sigue solo a Estados Unidos y al Reino Unido en número de muertes, y solo a EE.UU. en el total de casos.

Reacciones violentas y protestas

En reacción a la medida del Gobierno federal, las secretarias de Salud de todos los estados, la principal fuente de datos, han dicho que publicarán una compilación de sus propios números del covid-19. Varios medios de noticias locales se han unido para compilar y publicar los datos también. Los fiscales comenzaron a investigar los nuevos procedimientos adoptados por el ministerio de Salud, que fueron objeto de fuertes críticas por parte de expertos en la materia.

“Las cifras son un intento de encubrimiento para decir que la mortalidad no es tan alta, por lo que puedes reabrir la economía más rápido”, dijo Sergio Cimerman, expresidente de la Asociación Brasileña de Infectología, en una entrevista. “El Gobierno necesita separar la política de la salud; van uno al lado del otro y no se oponen”.

El manejo de Bolsonaro de la pandemia fue parte de la lista de quejas de los manifestantes que marcharon contra su Gobierno en muchas ciudades brasileñas el domingo.

Con carteles en defensa de la democracia y contra el racismo, miles de personas se reunieron en las ciudades más grandes de Brasil a pesar de las recomendaciones médicas de distanciamiento social, muchos de ellos alentados por las manifestaciones estadounidenses que siguieron a la muerte de George Floyd. Las marchas a favor de Bolsonaro también tuvieron lugar en algunas ciudades, en menor número.

En Sao Paulo, los manifestantes rindieron homenaje a Floyd y Marielle Franco, una concejala brasileña y activista negra que fue asesinada hace dos años en Río de Janeiro. Las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas, aunque el domingo por la noche un pequeño grupo se enfrentó con la policía. En Brasilia, Bolsonaro saludó a sus partidarios frente al palacio presidencial, pero a diferencia de los fines de semana anteriores, no se unió a los que se manifestaron a su favor y en contra de las cuarentenas impuestas por los gobernadores estatales.

Nota Original:Brazil’s Covid Data Fiasco Fuels Outrage Against Bolsonaro

