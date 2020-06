Ciudadanos piden reinvestigar al asesor de Johnson que violó el confinamiento

EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 8 jun (EFE).- Un equipo de abogados que actúa en nombre de un grupo de ciudadanos británicos pedirá a la policía que vuelva a investigar la presunta violación de las normas del confinamiento por Dominic Cummings, asesor político del primer ministro, Boris Johnson.

Mike Schwarz, del bufete Hodge Jones & Allen, y Matthew Ryder, de Matrix, quieren que un equipo especializado de la Policía de Londres revise la pesquisa realizada inicialmente por el cuerpo de la ciudad inglesa de Durham, que concluyó que la infracción de Cummings, que se desplazó allí desde Londres, fue "menor", indican en un comunicado.

Si se hallan indicios de que el asesor pudo cometer algún delito, los abogados, que actúan en nombre de un grupo variado de empleados del sector sanitario, científicos y víctimas de COVID-19, trataran de que la fiscalía del Estado presente cargos contra el infractor.

Si la fiscalía desestimara el caso y hubiera pruebas suficientes, el colectivo se plantearía ejercer una acusación particular, se señala en la nota.

"El amplio consenso de la opinión pública es que quebrantó la ley de salud pública, y se ha desplegado el peso del Estado para impedir que haya una investigación adecuada", ha declarado Schwarz.

El abogado dijo que la policía de Durham, en el norte de Inglaterra, hizo su investigación sobre los actos de Cummings en un ambiente "muy cargado políticamente" y presenta varias incoherencias que merecen ser revisadas.

El anuncio de este proceso supone un revés para el primer ministro, que pidió "pasar página" al caso después de defender contra viento y marea a su asesor y de que, el 25 de mayo, este ofreciera una rueda de prensa explicando todos sus pasos, que tildó de "razonables y legales".

Johnson ha sufrido un gran desgaste político al proteger a Cummings, artífice de la victoria del Brexit en 2016 y del triunfo conservador en las últimas elecciones generales, pese al rechazo de la opinión publica, la oposición y muchos de sus colegas en el Partido Conservador.

Los británicos reaccionaron con furia y consternación a la noticia, revelada inicialmente por "The Mirror" y "The Guardian", de que a finales de marzo Cummings condujo 400 kilómetros hasta la casa de sus padres en Durham con su mujer, enferma de COVID-19, y su hijo para que le ayudaran con el cuidado del niño, aunque la orden del Gobierno era "quedarse en casa" salvo causa mayor.

El influyente asesor, una de las figuras clave en el diseño del confinamiento, ha admitido además que llevó en coche a su familia a la localidad de Barnard Castle, a unos 50 kilómetros de Durham, para presuntamente comprobar el estado de "su vista" antes de regresar de nuevo a su hogar en Londres.

Desde la imposición del confinamiento en el Reino Unido el 23 de marzo y hasta su levantamiento gradual a partir de mediados de mayo, la instrucción era quedarse en casa salvo salidas esenciales, lo que hizo que muchas personas no pudieran, por ejemplo, visitar a familiares enfermos o asistir a funerales.