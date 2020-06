China vincula la seguridad nacional en Hong Kong con una mayor autonomía

EFE/EPA/JEROME FAVR/Archivo

Pekín, 8 jun (EFE).- China vinculó hoy la garantía de la seguridad nacional en Hong Kong con el grado de autonomía de la excolonia británica, incluso a largo plazo cuando concluya en 2047 el período de 50 años durante el que Pekín se comprometió con Londres a mantener el sistema que impera en la ciudad semiautónoma.

El vicedirector de la Oficina del Gobierno chino para Hong Kong y Macao, Zhang Xiaoming, recalcó hoy que la controvertida ley de seguridad nacional que la Asamblea Nacional Popular china (ANP, legislativo) aprobó recientemente "reforzará" en lugar de "disminuir" el modelo de "un país, dos sistemas" por el que se rige Hong Kong desde su retrocesión a China.

En unas inusuales declaraciones de un responsable chino sobre el futuro de la ciudad a largo plazo, Zhang aseguró que las libertades de las que goza la ciudad pueden ser extendidas más allá de 2047.

Según Zhang, la promulgación de la ley, que podría aprobarse en unas semanas, le dará a Hong Kong la oportunidad de liberarse de las "fuerzas destructivas" que amenazan su gobernanza, incluidos los "llamamientos a la independencia y los intentos de connivencia con fuerzas extranjeras".

El vicedirector, que participó en un seminario virtual con motivo del 30 aniversario de la aprobación de la Ley Básica de la ciudad, afirmó que "afrontar decisivamente a esas fuerzas", "salvaguardará y ampliará el espacio para conseguir el principio de un país, dos sistemas".

"Mucha gente en Hong Kong ha pensado sobre el futuro de 'un país, dos sistemas' después de 2047. Tenemos que pensar en esto: qué tipo de expediente llevará la ciudad para conseguir un nuevo mandato de la ANP, y del pueblo chino que representa, en ese momento", afirmó.

El artículo 5 de la Ley Fundamental de Hong Kong, que entró en vigor tras la retrocesión a China en 1997 de la colonia, establece que el sistema y las políticas socialistas no se deben aplicar en la ciudad en ese período de 50 años.

Zhang consideró que "el mayor problema de Hong Kong no es económico" sino "político" y aseguró que mientras Pekín quería construir en la ciudad el modelo de "un país, dos sistemas", "el campo opositor y las fuerzas detrás de ellos" han intentado convertirla en "una entidad política independiente o semi-independiente".

Asimismo, dijo que la intención de Pekín con la ley de seguridad nacional está en línea con la creencia del expresidente chino Deng Xiaoping -quien concibió la política de un país, dos sistemas- de que ese modelo requería la intervención del Gobierno central si "fuerzas destructivas" amenazaban a la ciudad.

"Deng dijo que el gobierno central no interferiría en los asuntos de Hong Kong pero que debería actuar si surgía el caos", indicó.

También recordó que el actual presidente chino, Xi Jinping, ya dijo en 2017 que "no podría ser tolerado ningún desafío a la autoridad del Gobierno central".

"Si alguien cree que si, protegiendo la seguridad nacional, el Gobierno central está minando la autonomía de Hong Kong, esa persona debe reflexionar sobre si entiende correctamente el modelo de 'un país, dos sistemas'", afirmó.

La ANP aprobó el pasado 28 de mayo por una mayoría aplastante la controvertida ley de seguridad nacional para Hong Kong.

El Comité Permanente de la ANP debe ratificar aún la versión definitiva del texto legal, lo que podría prolongarse unas semanas hasta que la ley entre plenamente en vigor.

El texto aprobado prohíbe "cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central" o "el robo de secretos de Estado", así como la "organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras y "el establecimiento de lazos con ellas" a las organizaciones políticas" de la ciudad semiautónoma.

Todo ello con el objetivo de "salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad, los intereses de desarrollo, mantener y mejorar el sistema de 'Un país, dos sistemas', preservar la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong a largo plazo y salvaguardar los legítimos derechos e intereses de los residentes de Hong Kong".