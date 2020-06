Banco de España prevé contracción económica de hasta 15% en 2020

(Bloomberg) -- La economía de España podría contraerse este año en hasta 15% en el peor de los escenarios, según el banco central del país, contracción que estaría entre las más agudas de la eurozona.

España ha tenido uno de los confinamientos más estrictos de la región para combatir el coronavirus y se encuentra entre los países más dependientes del turismo, lo que deja a la cuarta economía más grande de la región particularmente expuesta al impacto sin precedentes provocado por la pandemia mundial.

La economía española también resulta vulnerable debido a que una gran proporción de su economía corresponde a pequeñas empresas, y los empleadores dependen, en muchos casos, de trabajadores temporales, lo que significa un gran despido inmediato de empleos en medio de una crisis económica.

Según el Banco de España, la tasa de desempleo, que ya era de 14% antes de la pandemia, podría aumentar a entre 18,1% y 23,6% este año. Incluso en el mejor de los escenarios, se mantendría sobre 17% hasta 2022.

Con la caída de los precios al consumidor, a los economistas del banco central les preocupa un impacto negativo en las expectativas de inflación, particularmente si la demanda no se recupera como se estima. Esto se hace eco de una advertencia del gobernador Pablo Hernández de Cos en una entrevista con Bloomberg la semana pasada.

Hernández de Cos dijo que los temores de deflación justificaban la decisión del Banco Central Europeo de aumentar su programa de compra de bonos de emergencia en 600.000 millones de euros (US$676.000 millones).

En sus proyecciones, el banco central estima que la economía se contraerá entre 9% y 15% este año. Las cifras se basan en suposiciones sobre la tasa de supervivencia de las empresas y la posibilidad de un nuevo brote.

Las restricciones en España se concentraron entre marzo y mayo y ahora se están levantando gradualmente. Es probable que la economía se contraiga entre 16% y 21,8% este trimestre.

