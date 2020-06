Uruguay prepara el regreso del fútbol profesional con test a los jugadores

El jugador y entrenador del Boston River, Sebastián Abreu, fue registrado este domingo a su llegada a realizarse los test de COVID-19, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 7 jun (EFE).- La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) inició este domingo la primera fase del protocolo de regreso del fútbol profesional en el que se practicaron los hisopados para los jugadores de los clubes Boston River y Cerro, respectivamente.

Según un comunicado de este organismo, se completaron las gestiones para dar inicio a 720 tests de COVID-19 que se aplicarán a los clubes profesionales y que se estima que finalicen el próximo 17 de junio.

El entrenador y jugador del Boston River, Sebastián 'Loco' Abreu, destacó a la prensa durante su llegada al estadio Centenario, sitio designado para las pruebas, la importancia de, además de los test, continuar con las medidas de seguridad.

"Sabemos que ya estamos cerca del reinicio de las actividades, las planificaciones y, sobre todas las cosas, a poder encauzar este tema de poder volver a jugar con todos los cuidados necesarios, pero ya sabiendo de que tenemos fechas y de que a partir de ahí ya te puedes preparar", expresó.

Agregó que desde su club se ha tratado de cumplir con todas las normas recomendadas por las autoridades de la salud de ese país y que no se escatimó en los esfuerzos y detalles para "no tener ningún inconveniente" e iniciar bien.

"Tratamos de usar todas las posibilidades, la tecnología, la parte motivacional, el contacto humano, el ver como están los jugadores, preocuparnos más por la persona y no tanto por el futbolista", apuntó.

Abreu, que aun mantiene vigente su récord mundial como el jugador que más camisetas ha defendido durante su carrera, valoró que el equipo tendrá esta etapa de reacondicionamiento para "ir viendo" cómo se encuentra cada jugador e "ir equilibrando las cargas" y remarcó "la tranquilidad" de que "todos estuvieron bien" durante la cuarentena.

La AUF también destacó que, además de los jugadores, los hisopados de COVID-19 se practicarán a cuerpos técnicos y funcionarios de los clubes que participan actualmente en las ligas profesionales.

En tanto, los equipos Nacional, Wanderers, Defensor Sporting y Montevideo City Torque harán los respectivos test de forma particular.

Según el cronograma, Danubio y Fénix serán testeados este lunes, Liverpool y Peñarol, el martes 9; Progreso y Rentistas, miércoles 10; River Plate y Albión, el jueves 11; Central y Cerrito, el viernes 12; IASA y Juventud, el lunes 15; Racing y Rampla Juniors, el martes 16 y Villa Española y Villa Teresa el miércoles 17 de junio.