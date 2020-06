Trabajadores de la salud en Nicaragua se apoyan entre sí ante la pandemia

El apoyo entre el sector sanitario se ve desde la donación de un gorro, hasta costosos estudios de tórax, que se realizan de forma gratuita para médicos que atienden pacientes con COVID-19. EFE/Carlos Herrera/Archivo

Managua, 7 jun (EFE).- Una jornada de acopio de materiales de bioseguridad, una clínica de alta tecnología para descartar sospechas de COVID-19 y otra para desinfectar automóviles, entre otras medidas, reflejaron este domingo cómo se apoyan entre sí los trabajadores de la salud para enfrentar la pandemia en Nicaragua.

La necesidad de equipamiento de bioseguridad para atender a pacientes con COVID-19 saltó a luz pública en mayo pasado, cuando la curva de contagios empezó a crecer en Nicaragua, el segundo país más pobre de Latinoamérica, lo que despertó la solidaridad en el gremio sanitario.

“Hay mucha solidaridad entre el gremio médico, lo veo día a día, ellos no pueden decir nada en público, pero cada uno se compra sus cosas y las regala entre el personal, no solo los médicos, los de limpieza, los vigilantes, que tienen turnos muy cansados”, dijo a Efe Heydi Salazar, una voluntaria dedicada a colectar y repartir equipos de bioseguridad.

El apoyo entre el sector sanitario se ve desde la donación de un gorro, hasta costosos estudios de tórax, que se realizan de forma gratuita para médicos que atienden pacientes con COVID-19.

“Se empezó a dar alcohol, de sala en sala, y nos fuimos dando cuenta de todas las necesidades, yo empecé a pedir en redes sociales, y la gente ha donado, es importante porque no solamente los médicos necesitan”, sostuvo Salazar.

La voluntaria afirmó que, además de los médicos, el personal de limpieza, de cocina y de las morgues enfrenta alto riesgo porque manipulan elementos donde se hospeda el coronavirus SARS-CoV-2, que produce el padecimiento de COVID-19.

NECESIDADES Y DATOS

Entre las principales necesidades, según Salazar, están las botas de hule para los trabajadores de limpieza, batas descartables, capotes, mascarillas adecuadas, guantes, gorros, pijamas médicas o alcohol.

Para los trabajadores de menor rango, que ganan cerca del salario mínimo, equivalente a 185 dólares, que no da para cubrir la mitad de la canasta básica, no es posible comprar un equipo de bioseguridad, afirmó la voluntaria, ya que estos cuestan más de 100 dólares.

Según datos brindados por el epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, más de 400 trabajadores de la salud han presentado síntomas de COVID-19 en Nicaragua, de los cuales, al menos 34 han fallecido.

Por su parte, el cirujano José Luis Borge, dirigente de la Unidad Médica Nicaragüense, señaló que las bajas por enfermedad, más las renuncias y los despidos han causado que algunos hospitales por momentos trabajen con un 10 % a 15 % menos de su personal.

“La necesidad es mucha, algunas personas lavan los materiales de protección descartables y los vuelven a usar, porque no tienen opción”, sostiene Salazar.

El Gobierno de Nicaragua, que no ha establecido restricciones, ha reportado 1.118 afectados por la pandemia, con 46 muertos. El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 cuenta 4.217 casos y 980 fallecimientos.

Argüello, Borge y Salazar sostienen que esas cifras podrían quedarse “cortas” con respecto a lo que se observa a diario en los hospitales.