Tebas: "Soy partidario que haya público dónde se pueda"

La grada del Estadio de Gran Canaria vacia. EFE/ Ángel Medina G/Archivo

Madrid, 7 jun (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, dijo que es partidario de que haya "público en los estadios de fútbol en los que se pueda" por seguridad sanitaria, aunque no haya homogeneización en toda la competición por regiones.

Tebas dio su opinión acerca de cómo debe ser la vuelta de público a los estadios y que es opuesta a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su última conferencia de prensa dijo que la idea es "dar una respuesta común y homogénea" para la competición.

"En el momento que se pueda tiene que haber aficionados en aquellos sitios dónde se pueda. Hay ataques de integridad deportiva y también se podría decir que los equipos que juegan competición europea contra uno que no lo hace podrían estar más cansados. Trabajamos en un protocolo", dijo Tebas en Movistar #Vamos.

"Nadie se acuerda que el Eibar-Real Sociedad fue a puerta cerrada y el Eibar perdió 0-2 jugando sin público. ¿Decimos que el Eibar perdió por jugar sin gente?", ironizó el presidente de LaLiga, que subrayó que "ahora mismo" lo que más le preocupa es ver qué pasa "con las aperturas de fases en todos los lugares".

"Hay mucha relajación y nosotros tenemos que cuidar la seguridad sanitaria. Tenemos una responsabilidad de terminar la competición. Yo me pregunto. ¿Si esta pandemia hubiese afectado a solo cuatro Comunidades Autónomas se hubiera jugado sin público en el resto?", preguntó.

"Tenemos que tener más cuidado porque estamos empezando, quedan 40 días de competición muy dura y estamos cerca de conseguir el objetivo", comentó Tebas, que también se mostró confiado en que la próxima temporada habrá fútbol "lunes y viernes porque se llegará a un acuerdo con la Federación".