Sindicatos de Italia convocan huelga de 24 horas contra ArcelorMittal

Vista general de una fábrica de acero y de contaminación de ArcelorMittal. EFE/Fehim Demir/Archivo

Roma, 7 jun (EFE).- Los principales sindicatos de Italia han convocado este domingo una huelga de 24 horas para el próximo 9 de junio a la que están llamados los trabajadores del grupo siderúrgico ArcelorMittal en el país.

La intención es protestar contra el plan industrial que quiere aprobar la empresa que preside el multimillonario indio Lakshmi Mittal y que prevé 3.300 despidos para superar las dificultades económicas que atraviesa.

Los principales sindicatos italianos consideran en una nota "inaceptable el plan industrial presentado por ArcelorMittal al Gobierno, aún no formalizado a las organizaciones de representación de los trabajadores, que contiene despidos".

Estas organizaciones exigen al grupo que busque alternativas para hacer frente a sus problemas financieros, pero que no contemplen ningún recorte de la plantilla.

Actualmente en Italia trabajan unos 10.700 empleados en ArcelorMittal, la mayoría en la acería de Tarento, la más grande de Europa, que el grupo siderúrgico gestiona por ahora en régimen de alquiler, pero que se comprometió a comprar en 2021.

ArcelorMittal anunció el pasado año que quería abandonar el acuerdo de compra y desde entonces negocia con el Gobierno italiano una solución para permanecer en ella.

Según cálculos del diario económico "Il Sole 24 Ore", el grupo de Lakshmi Mittal perdió cerca de 700.000 millones en 2019 por este negocio, que ha demostrado ser menos rentable de lo que parecía inicialmente, y la situación se ha agravado con la crisis del coronavirus, que ha desplomado la producción en marzo y abril.

ArcelorMittal acaba de presentar una propuesta que pasa por despedir a 3.300 personas ya en 2020, que no ha gustado tampoco al Gobierno y por eso el ministro de Desarrollo Económico, Stefano Patuanelli, ha convocado a los sindicatos a una reunión para hablar de los detalles ese mismo día de la huelga, el 9 de junio.

"Los despidos son inaceptables. No podemos descargar el peso de las decisiones equivocadas de nuevo en los trabajadores y en las familias", ha subrayado a los medios la secretaria nacional del sindicato Cisl, Anna Maria Furlan.