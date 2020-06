Protesta en el sur de Siria por el incremento de los precios

El primer ministro sirio, Imad Khamis, . EFE/Youssef Badawi/Archivo

Damasco, 7 jun (EFE).- Cientos de sirios se manifestaron este domingo en la ciudad de Al Sueida, en el sur de Siria, en una rara protesta por la subida de los precios en medio de una de las peores crisis económicas desde el inicio de la guerra en 2011.

"Al menos 200 personas se concentraron en el edificio de la provincia de Al Sueida y marcharon hacia el zoco de la ciudad con lemas mostrando el enfado por el empeoramiento de la situación económica", indicó a Efe el alcalde de la ciudad, Samer Abu Saada.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos y la red de activistas Al Suwayda 24 afirmaron que los manifestantes corearon lemas como: "Siria, para nosotros y no para la casa de Al Asad", y exigiendo la salida de Rusia e Irán del país, los principales aliados del presidente Bachar al Asad.

Los medios oficiales no han informado hasta el momento sobre esta marcha.

El primer ministro, Imad Khamis, afirmó este domingo que la libra siria ha sido "afectada recientemente por el endurecimiento de las sanciones externas y situación de los países vecinos" durante una intervención en el Parlamento en la reanudación de la actividad legislativa tras un paréntesis por la pandemia del coronavirus.

Señaló que el Gobierno "está siguiendo medidas para controlar" esta situación, con el aumento de "la tasa del cambio para las remesas", y el fomento de las exportaciones, además de perseguir los "grandes casos de corrupción".

El dólar cotiza a 2.560 libras en el mercado paralelo, mientras que el cambio oficial es de 704 libras, según la circular de hoy del Banco Central sirio.

La libra siria ha experimentado una dura caída y de acuerdo con fuentes no oficiales Siria acumula una inflación del 50% este año tras años de guerra y el agravamiento de la crisis en el Líbano que durante el conflicto ha sido una puerta financiera para empresas y particulares en el país.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) afirmó el pasado 30 de mayo que los precios de los alimentos han subido un 115% en el último año haciéndolos "más caros que nunca".

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indicó hoy que alrededor de 9 millones de personas en Siria padecen de inseguridad alimentaria, lo que supone un incremento de un 20 % respecto al año anterior.

La ONU estima que un 83 % de los sirios viven bajo el umbral de la pobreza, con menos de 100 dólares al mes.