Perú tiene más de 110.000 casos activos de COVID-19

Lima, 7 jun (EFE).- Con más de 110.000 casos activos de COVID-19, Perú se mantiene como el octavo país con más infectados en el mundo con la enfermedad, además de acercarse a los 5.500 decesos desde que el 6 de marzo detectó el primer caso de la epidemia.

El último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) informó que en las últimas horas se diagnosticaron otros 4.757 casos, con lo que el total de infectados se elevó a 196.515 en el país.

Sin embargo, también se llegó a 86.219 recuperados, ya que otras 3.488 personas recibieron el alta médica en hospitales o cumplieron con el período de cuarentena domiciliaria.

De esa manera, los casos activos de COVID-19 llegaron este domingo a 110.296 en Perú.

CASI 5.500 MUERTOS

La cifra de fallecidos también se incrementó en el país andino a 5.465, tras el deceso de otras 164 personas, lo que mantuvo la tasa de mortalidad en 2,7 %.

Del total de infectados, 9.583 están hospitalizados, 83 más que en la víspera, mientras que 1.062 permanecen en unidades de cuidados intensivos UCI, una cifra similar a la del sábado.

Las autoridades sanitarias peruanas también señalaron que se hicieron otras 18.953 pruebas, entre rápidas y moleculares, con lo que se alcanzó un total de 1.191.956 tests desde que comenzó la epidemia.

ENEMIGO INVISIBLE

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, reiteró este domingo el compromiso de las autoridades de mantenerse en la lucha contra la COVID-19, a la que consideró un "enemigo invisible que está generando dolor, angustia e incertidumbre en muchos hogares"

Vizcarra participó en la ceremonia por el Día de la Bandera de Perú, donde remarcó que el proceso gradual de reapertura de las actividades económicas busca aplicarse sin "poner en riesgo lo avanzado en la lucha" contra la epidemia.

"Los peruanos enfrentamos una nueva amenaza, enfrentamos a un enemigo invisible que está generando dolor, angustia e incertidumbre en muchos hogares. Ante la adversidad seguimos más fuertes", dijo.

El gobernante enfatizó que la defensa de la vida y la salud no tiene colores políticos y que todos los peruanos deben dejar de lado sus diferencias, porque "la única bandera es la de la vida, la salud y bienestar de los peruanos".

DESCENSO EN LIMA

A pesar de la gran impacto de la enfermedad en el país, el investigador César Munayco, ejecutivo adjunto del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, indicó que en Lima Metropolitana se está registrando un descenso en el número de contagios.

"La curva que nosotros analizamos tiene tres partes. Una parte en la cual hay un ascenso de los casos, luego llega al punto máximo que es el pico y luego va a empezar a caer, que es la tercera parte. En Lima Metropolitana estamos en la tercera parte, ya estamos descendiendo", declaró Munayco a la emisora RPP Noticias.

Sin embargo, el experto dijo que la situación es distinta en la región Callao, anexa a Lima, donde todavía se presenta un incremento importante de casos, con excepción del balneario de La Punta.

Munayco agregó que durante la primera fase de reactivación económica no se observó un incremento importante de casos en el país, aunque alertó que el riesgo se mantiene en la segunda fase de reactivación, que comenzó el último lunes.

DESCENSO EN LA AMAZONÍA

El gobernador la región amazónica de Loreto, Elisbán Ochoa, también informó que en su departamento se ha presentado un gran descenso de los casos de COVID-19, tras haber sido duramente golpeado por la epidemia hasta hace dos semanas.

Ochoa declaró a la cadena local América Televisión que se ha reportado un descenso de 70 % de los casos, lo que ha permitido que los hospitales pueden "respirar con cierta tranquilidad".

"Cada vez estamos preparándonos más, pero hoy nuestra atención se está centrando en el interior de la región", dijo antes de detallar que hay "como 2.500 comunidades" nativas "y la extensión (territorial) es la tercera parte del país, y eso dificulta muchísimo el trabajo en una región empobrecida".

EXMINISTRO CONTAGIADO

El instituto de la seguridad social Essalud informó que el exministro de Salud Óscar Ugarte, gerente de operaciones del organismo y miembro del comando especial que combate la epidemia, ha sido internado en un hospital de Lima tras dar positivo a COVID-19.

Ugarte, quien a pesar de tener 75 años se ha mantenido al frente de sus tareas e incluso viajó a la ciudad de Iquitos, la capital de Loreto, se encuentra estable y recibe atención especializada

"Lamentamos que un miembro importante de mi equipo de gestión más cercano haya resultado positivo, sigo de cerca su tratamiento, el infectarnos es un riesgo que corremos todos, en todos los sectores donde estamos dando batalla frente al coronavirus", señaló la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli.

Este domingo, el congresista Enrique Fernández Chacón, uno de los más notorios representantes de la izquierda peruana, también reveló que fue internado en una clínica de Lima tras haber dado positivo a la enfermedad y presentar fiebre.

Fernández Chacón, quien tiene 77 años, declaró al Canal N de televisión "que a pesar de toda la precaución que tomó" se ha infectado con la enfermedad, aunque aseguró que "no le ha dado con fuerza" y pidió a sus compatriotas que "se cuiden al máximo, porque la cosa no es un juego".