Mueren 12 milicianos proiraníes en un ataque con un dron en el este de Siria

Un miembro de las fuerzas kurdo-árabes vigila un puesto de control en la población de Marqadah, situada en la provincia siria de Deir al Zur, para supervisar las posibles células durmientes del grupo yihadista Estado Islámico esconcidas en la zona.- EFE/Ahmed Mardnli/Archivo

Beirut, 7 jun (EFE).- Al menos 12 milicianos proiraníes murieron en ataques con drones no identificados contra una base militar en el este de Siria días después de que llegaran refuerzos a la zona, informó este domingo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Aviones no tripulados lanzaron hasta ocho ataques antes de la medianoche contra la sede de las milicias iraníes en la base de Meizileh, en el este de la provincia de Deir al Zur, según la ONG, cuya sede se encuentra en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores sobre el terreno.

Los fallecidos son de nacionalidad iraquí y afgana, indicó el Observatorio, que añadió que los ataques también causaron daños a vehículos y depósitos de municiones.

Asimismo, señaló que el pasado 3 de junio las milicias proiraníes llevaron refuerzos militares a sus posiciones en la ciudad de Al Mayadin, en el este de Deir al Zur, en la frontera con Irak.

En esa zona están presentes estas milicias que apoyan al presidente sirio, Bachar al Asad, en el conflicto en el país, que ha entrado en su noveno año.

Este ataque no ha sido reivindicado por ningún grupo hasta el momento.

El pasado 5 de mayo, 14 milicianos proiraníes murieron en un ataque que el Observatorio atribuyó a Israel en Deir al Zur.

Los ataques israelíes se suceden contra el territorio sirio ya que Israel considera que la presencia de Irán en Siria representa una amenaza para su seguridad.

Esas zonas de Deir al Zur, entre las que destacan Al Bukamal y Al Mayadin, están controladas por las fuerzas gubernamentales sirias y es un punto de tránsito habitual de las milicias chiíes que apoyan a Damasco entre Irak y Siria.