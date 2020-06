Miles de personas se manifiestan en Bélgica por la muerte de Floyd

EFE/EPA/JULIEN WARNAND

Bruselas, 7 jun (EFE).- Más de 10.000 personas se manifestaron en Bruselas, unas 1.200 en Amberes y varios centenares en Gante, Ostende y otras localidades belgas contra el racismo y en recuerdo del afroamericano George Floyd, que murió asfixiado por un policía en Mineápolis (Estados Unidos).

En Bruselas más de 10.000 personas se reunieron este domingo frente al palacio de Justicia, en el centro de la capital.

Aunque la mayoría de los participantes llevaba máscara, la distancia física no siempre se respetó debido a la multitud presente.

"La muerte de George Floyd ha despertado a mucha gente", dijo Ange Kaze, portavoz de "Belgian Network for Black Lives" (Red belga por las vidas negras), que convocó la acción.

"Muchas personas están hartas de la violencia policia, que afecta sistemáticamente a los negros", añadió, informa la agencia Belga.

En Amberes, los manifestantes se congragaron en Steenplein, según la policía local.

La mayoría respetó las consigas sobre distanciación física impuestas en la lucha contra el coronavirus.

El grupo Youth Against Racism (La juventud contra el racismo) llamó la semana pasada a concentrarse a través de las redes sociales en distintas ciudades belgas.

Las autoridades municipales no habían autorizado la marcha, que se desarrolló sin incidentes.

El sábado, unas 700 personas se reunieron en la Place Verte de Amberes para protestar.