Miles de neoyorquinos vuelven a tomar las calles en otra jornada de protestas

Protestors hold signs while demonstrating across the street from Time Square in New York, USA, 07 June 2020, over the death of George Floyd. A bystander's video posted online on 25 May, appeared to show George Floyd, 46, pleading with arresting Minneapolis Police officers that he couldn't breathe as an officer knelt on his neck. EFE/Jason Szenes

Nueva York, 7 jun (EFE).- Miles de neoyorquinos volvieron a tomar las calles este domingo, en una nueva jornada de protestas contra el racismo y la violencia policial, la primera desde el pasado lunes sin toque de queda en la ciudad.

Tras un sábado en el que se vieron movilizaciones masivas y sin incidentes, el domingo arrancó con nuevas protestas pacíficas ya desde primera hora en varios parques de Brooklyn y Queens.

En total, había cerca de 30 convocatorias repartidas a través de toda la Gran Manzana y con diferentes horarios, en las que participaban miles de manifestantes, aprovechando un perfecto día primaveral.

En Manhattan, pudieron verse importantes muchedumbres en lugares emblemáticos como Times Square o frente a la sede central de Naciones Unidas. También hubo concentraciones específicas de trabajadores sanitarios, de motociclistas o de familias con niños en distintos puntos de la ciudad.

Por primera vez desde el lunes, los manifestantes no se enfrentan a un toque de queda, levantado este domingo por el alcalde, Bill de Blasio, tras varios días en los que han dominado las protestas pacíficas y no se han visto los disturbios y saqueos de las primeras jornadas.

“Ayer tuvimos una poderosa expresión de protestas pacíficas en toda la ciudad de Nueva York”, dijo De Blasio en una conferencia de prensa, en la que celebró que “decenas de miles de neoyorquinos” saliesen a las calles para exigir una ciudad y un país mejores.

Aunque medios locales informaron inicialmente de que el sábado se habían producido unos 80 arrestos, el alcalde aseguró que únicamente hubo cuatro detenciones y se repartieron 24 citaciones judiciales.

“Hemos tenido cinco días seguidos en los que, gracias a Dios, hemos visto predominar las protestas pacíficas y el fin de los daños a la propiedad que vimos a comienzos de la semana”, señaló De Blasio.

Ante esa situación, y presionado por organizaciones y políticos de izquierdas, el alcalde decidió adelantar en un día el fin del toque de queda, el primero impuesto en la Gran Manzana en casi 80 años.

De Blasio anunció además que se están investigando varios vídeos de supuestos abusos por parte de agentes durante las manifestaciones de los últimos días, con varios de ellos ya suspendidos o reasignados.

También dio a conocer una batería de reformas policiales, que incluyen reasignar fondos del Cuerpo para financiar servicios para la juventud y retirar a los agentes la responsabilidad de controlar el comercio callejero.

En los últimos días, el lema "Defund the Police" (Quiten fondos a la Policía) ha ganado fuerza en las manifestaciones que se viven en Estados Unidos, una expresión utilizada para pedir que se destine menos dinero a las fuerzas del orden o, incluso, que éstas se eliminen por completo y que su trabajo lo asuman otro tipo de agencias.