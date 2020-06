México se desmarca del acuerdo de la OPEP+ que extiende el recorte petrolero

MEX2251. MINATITLÁN (MÉXICO), 06/06/2020.- Fotografía cedida este sábado por la presidencia de México, del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (d), acompañado de la secretaria de Energía, Rocío Nahle (i), durante un acto protocolario en el municipio de Minatitlán, en el estado de Veracruz (México). Nahle confirmó que México se desmarcó este sábado del acuerdo petrolero de la alianza OPEP+ y no extenderá otro mes el recorte de su producción en 100.000 barriles diarios aplicado en mayo y junio. EFE/ Presidencia De México SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 6 jun (EFE).- La secretaria mexicana de Energía, Rocío Nahle, confirmó que México se desmarcó este sábado del acuerdo petrolero de la alianza OPEP+ y no extenderá otro mes el recorte de su producción en 100.000 barriles diarios aplicado en mayo y junio.

"Hay otros países que extendieron hasta julio la reducción. Les dijimos que no, que mantenemos el acuerdo firmado en abril. No hay problema. Algunos dijeron que lo extendían, hay respeto", dijo a un grupo de periodistas desde un complejo petroquímico en Veracruz.

Nahle reivindicó que México "cumplió cabalmente" con el recorte de 100.000 barriles diarios durante mayo y junio, a diferencia de otros países "que no cumplieron", dijo sin mencionar cuáles.

Aseguró que los miembros de la alianza petrolera ya conocían la postura de México antes de esta cumbre y consideró que la reunión fue "bastante bien".

"No es que quedes mal o quedes bien", respondió Nahle a la prensa ante el desmarque de México.

La alianza OPEP+ -la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores, entre ellos Rusia- acordó este sábado extender durante julio el histórico recorte de la oferta mundial de crudo de 9,7 millones de barriles diarios (mbd) vigentes desde el 1 de mayo para frenar la caída de los precios del petróleo.

A diferencia de la cumbre del 12 de abril, la secretaria mexicana de Energía no participó esta vez en la reunión telemática, pues se encontraba de gira por diferentes complejos petroleros en el sur del país junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En su puesto, participó el subsecretario de Hidrocarburos, Miguel Ángel Maciel Torres.

A pesar de ser un pequeño productor con 1,7 mbd, México se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la cumbre de abril al plantarse en contra del recorte de 400.000 barriles diarios que le pedían y lograr recortar solo 100.000 barriles diarios.

Un recorte que México ya no mantendrá durante el mes de julio.

López Obrador sostuvo el pasado viernes que México ha cumplido con el recorte pactado durante mayo y junio y avisó que no aceptará una mayor reducción en la extracción de crudo.

Nosotros no podríamos ajustar más nuestra producción, ya hemos cerrado pozos de petróleo para cumplir con el compromiso que hicimos", dijo el presidente en rueda de prensa.

Desde que llegó al poder en 2018, López Obrador se ha marcado el objetivo de incrementar la producción petrolera en México y reflotar la endeudada petrolera estatal Pemex.

Según el pacto sellado el 12 de abril, se preveía una reducción de 9,7 mbd entre el 1 de mayo y el 30 de junio, de 7,7 mbd durante el resto del año y de 5,8 mbd entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de abril de 2022.