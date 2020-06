Manchester City se defiende ante el TAS de la sanción de la UEFA

El Manchester City se la juega: el club inglés se defiende a partir del lunes ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), mediante videoconferencia, de su exclusión por dos años de las competiciones europeas, un castigo impuesto por la UEFA por violación de las reglas del 'fair play' financiero.

El recurso del City fue presentado después de la decisión de la Cámara de Enjuiciamiento de la Comisión de Control Financiero de los Clubes (ICFC) del pasado 14 de febrero.

Según ese fallo, el organismo de control financiero de la UEFA dejó al Manchester City, vigente campeón de Inglaterra y actual segundo clasificado de la Premier League, sin poder jugar las dos próximas temporadas (2020-2021 y 2021-2022) de las competiciones europeas (Liga de Campeones o Europa League). A ello sumó una multa de 30 millones de euros (33,8 millones de dólares).

La audiencia en el TAS tendrá lugar a distancia, mediante una videoconferencia, por las restricciones motivadas por la crisis del coronavirus. La sesión se abrirá el lunes a las 09h00 locales (07h00 GMT) y debe durar hasta el miércoles.

- Veredicto posible en julio -

No se espera un veredicto inmediato y la decisión "podría ser comunicada durante el mes de julio", indicó a la AFP Matthieu Reeb, secretario general del TAS.

Si ese tribunal de arbitraje deportivo dicta un fallo desfavorable al City, el club inglés podrá todavía recurrir ante el Tribunal Federal Suizo, que sería la última esperanza para el equipo que entrena Josep Guardiola.

Otro grande de Europa fue ya sancionado en un pasado reciente con una exclusión de las competiciones europeas por violación de las normas del 'fair play' financiero, el AC Milan, según una decisión que fue confirmada por el TAS en junio en 2019.

El Milan, clasificado para la Europa League, se quedó fuera de ese torneo en el curso 2019-2020.

El Manchester City fue castigado principalmente por haber sobreestimado los ingresos procedentes de los contratos de patrocinio en sus cuentas del periodo 2012-2016.

Las pérdidas financieras por una ausencia de la escena europea superarían ampliamente los 100 millones de euros (112,9 millones de dólares) por año y tendrían consecuencias para el club, sobre todo porque la Liga de Campeones es el principal escaparate y el más deseado por los propietarios emiratíes del City.

- Guardiola dice que seguirá -

El equipo tiene prácticamente imposible el título este curso en la Premier League, que regresa el 17 de junio con el Liverpool con 25 puntos de ventaja sobre el propio Manchester City, su principal perseguidor. Sin embargo, el City parece encaminado hacia el subcampeonato, con cuatro puntos de ventaja sobre el Leicester (3º) y nueve sobre el Chelsea (4º).

Justo después de la sanción de la UEFA, el club cargó contra el proceso emprendido por la UEFA. Ferrán Soriano, dirigente del 'holding' que controla el club, estimaba que la decisión de la organización europea parecía "ser menos por la justicia y más por la política".

Si la sentencia de la UEFA es confirmada por el TAS, la potencia financiera de los 'Citizens' sufriría un duro golpe. La pasada temporada, no menos de 93 millones de euros (105 millones de dólares) por los derechos de retransmisión de la Champions fueron ingresados en sus cuentas, sin contar otras vías de dinero como la venta de entradas de esos partidos o los patrocinios.

"Si no me despiden, me quedaré aquí, al 100%, más que nunca", tranquilizó Guardiola tras el castigo de la UEFA, asegurando que quedarse sin jugar la Liga de Campeones no le hará buscar un nuevo horizonte.

En esta Liga de Campeones, el Manchester City ganó 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la ida de los octavos de final. Quedaba por jugar la vuelta en el Etihad Stadium, cuando el COVID-19 detuvo la actual temporada del torneo, que está pendiente de regresar.

Pero antes de eso el City tendrá el examen del TAS, clave para su futuro.

