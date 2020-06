Malta acoge a 425 migrantes tras bloquearlos en el mar durante 45 días

EPA/GEORGI LICOVSKI/Archivo

Roma, 7 jun (EFE).- El Gobierno de Malta ha autorizado el desembarco de 425 migrantes rescatados en el Mediterráneo tras mantenerlos bloqueados durante 45 días en cuatro embarcaciones turísticas, alquiladas por La Valeta, a la espera de que se acordara su reubicación en Europa, publican hoy los medios malteses.

Los barcos se han mantenido durante este tiempo fuera de las aguas territoriales maltesas, pero tras 45 días a bordo la situación se estaba descontrolando y existía peligro para los migrantes y para la tripulación, ha explicado el Gobierno maltés en una nota.

"La decisión se ha tomado después de que la situación en estos barcos se hiciera muy difícil", se lee en el comunicado.

Malta se queja de que los países europeos no han mostrado solidaridad ni voluntad de acoger a estas personas y confirma que continúan "las negociaciones para su reubicación" mientras que "los los procedimientos de expulsión se acelerarán especialmente" para quienes no tienen derecho a asilo.

Malta e Italia han declarado que sus puertos no son seguros para acoger migrantes salvados en el mar, amparándose en la necesidad de gestionar la emergencia de COVID-19.

Sin embargo, el diario "Malta Today" subraya que el Ejecutivo maltés ha dicho recientemente haber "ganado la guerra" contra la pandemia, tras registrar su tasa de infección más baja de los últimos meses y levantar la mayoría de sus restricciones sanitarias en el país.