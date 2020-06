Madonna y Banksy se implican en las protestas antirracismo en el Reino Unido

La súper estrella del pop Madonna posa durante un evento promocional. EFE/Franck Robichon/Archivo

Londres, 7 jun (EFE).- La cantante estadounidense Madonna participó el sábado en la protesta en Londres en repulsa por la muerte del afroamericano George Floyd en Estados Unidos, mientras que el artista británico Banksy condenó el asesinato y el racismo sistémico de la sociedad en su cuenta de Instagram.

Fotos y vídeos en las redes sociales mostraron a Madonna caminando con muletas entre la multitud en el centro de la capital británica, así como a ciudadanos alucinados por la presencia de la artista, que entonó algunos eslóganes con los manifestantes, como "No hay paz sin justicia".

Los medios locales señalan que Madonna, de 61 años, se vio forzada a cancelar algunos de los conciertos de su gira "Madame X" hace unas semanas por una lesión en la rodilla.

Por su parte, el artista inglés Banksy colgó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que, junto con la imagen de unas flores y unas velas que empiezan a prender la bandera de EEUU, denuncia que "el sistema está fallando a la gente de color".

"Al principio pensé que debía callarme y escuchar a la gente negra sobre este asunto. ¿Pero por qué debería hacer eso? No es un problema de ellos, es mío", reflexiona.

"Es un problema de los blancos", afirma el grafitero, que señala que es la gente de raza blanca la que debe solucionarlo, por su responsabilidad en el establecimiento del actual sistema.

Miles de personas se manifestaron el sábado en todo el Reino Unido contra el racismo y en repulsa por el asesinato de Floyd a manos de un policía de raza blanca en Mineápolis, y hoy se esperan más protestas pese a las advertencias del Gobierno de no congregarse por el riesgo a contraer el coronavirus.