La Policía investiga un supuesto accidente doméstico del joven padrastro de Neymar

En la imagen, el jugador brasileño del PSG Neymar Jr. y su madre Nadine Gonçalves. EFE/Alejandro Garcia/Archivo

Sao Paulo, 7 jun (EFE).- La Policía brasileña investiga el supuesto accidente doméstico que ocurrió con el futbolista y modelo Tiago Ramos, padrastro del astro Neymar, y quien resultó herido en sus brazos durante una discusión con la madre del atacante del París Saint Germain francés, informaron este domingo las autoridades.

La Policía Civil del puerto paulista de Santos, ciudad donde residen Ramos y Nadine Gonçalves, confirmó que el suceso ocurrido el último martes está bajo investigación y por eso la pareja fue citada el sábado para presentar una declaración formal sobre los hechos.

Según informaciones filtradas por la Policía, la pareja, que recientemente volvió a compartir el mismo techo tras algunas semanas de separación, explicó que se trató de un "accidente doméstico", después de la discusión, cuando Tiago le dio puñetazos a una de las ventanas del apartamento.

La Asesoría de Prensa de Neymar, a su vez, comunicó que "los dos están bien y continúan con su rutina de aislamiento social" que se mantiene en todo el estado de Sao Paulo, epicentro del nuevo coronavirus que contabiliza en Brasil casi 673.000 casos confirmados y roza los 36.000 muertos.

El caso ocurrió el martes cuando vecinos de la pareja, que reside en un edificio de lujo de Santos, llamaron a la Policía por los gritos provenientes del apartamento, al que acudieron los agentes y una ambulancia por las heridas que tenía Ramos en sus brazos.

El futbolista y modelo de 23 años, treinta años más joven que la madre de Neymar, fue trasladado a un centro médico de Santos, donde fue sometido a la sutura de sus heridas, algunas con cortes profundos, y recibió el alta médica un día después.

Tras el incidente circuló en las redes sociales un supuesto diálogo de audio de Neymar con sus amigos, en el que el delantero llama a su padrastro de "viadinho" (venadito), palabra usada en portugués para referirse despectivamente a los homosexuales, y uno de ellos dice que si fuese con su madre él lo "mataría".

Neymar no se manifestó sobre la veracidad del audio, pero tampoco lo desmintió.

Ramos tiene ya un histórico de violencia doméstica en España, después de una queja presentada a las autoridades del país europeo por su expareja española Rita Cumplido, de 44 años, una dependienta quien consiguió una orden judicial para que el brasileño no se aproximase más a ella.

El hecho ocurrió el año pasado cuando el brasileño militaba en el Guareña de la quinta división del país ibérico, al que llegó después de defender al modesto Botafogo de Joao Pessoa, en Paraiba, su estado natal, y pasar por las categorías inferiores del Bahía de Salvador y por equipos chicos como el Alecrim y el Ferroviario.

El noviazgo de Ramos y Gonçalves llamó la atención no solo por tratarse de la madre de Neymar y la diferencia de edad sino porque varios hombres, algunos reconocidos, asumieron públicamente haber tenido relaciones homosexuales con el futbolista, lo que nunca fue desmentido por el nuevo padrastro del atacante de la Canarinha.