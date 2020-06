La Fiscalía brasileña pide al Gobierno explicar la omisión de datos del COVID-19

En la imagen, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 8 jun (EFE).- La Fiscalía brasileña dio un plazo de 72 horas para que el Ministerio de Salud explique la omisión de datos consolidados sobre la pandemia del coronavirus que fue adoptada desde el último viernes y desató un alud de críticas contra el Gobierno del presidente, Jair Bolsonaro.

La Cámara de Derechos Sociales y Fiscalización de Actos Administrativos del Ministerio Público Federal instauró la noche del sábado un proceso extrajudicial para investigar los motivos que llevaron al Ministerio de Salud a modificar la metodología de divulgación.

La decisión de la subprocuradora general de la República, Celia Regina Delgado, y del coordinador del Grupo de Trabajo de Salud de la Fiscalía, Edilson Vitorelli, afirma que la Constitución brasileña "garantiza a todos el acceso a la información" y, para tal efecto, cita la ley específica que fue promulgada para ello.

El proceso que fue abierto determina que el ministro interino de Salud, general Eduardo Pazuello, presente las informaciones sobre el asunto en un plazo de 72 horas a partir de su notificación y entre ellas debe constar la copia del acto administrativo que fijó la retirada de los datos consolidados de la plataforma de divulgación.

Hasta este domingo, cuando se conoció la decisión, el Ministerio de Salud no se había pronunciado al respecto.

A partir del viernes, el Gobierno retrasó en tres horas la divulgación de los datos, que ahora son informados a las 22.00 horas (01.00 GMT del día siguiente) con el argumento de evitar "subnotificaciones" e "inconsistencias" del reporte diario de los 27 estados.

El último boletín del Ministerio de Salud, que ya no entrega más datos consolidados del acumulado de muertes, de casos confirmados y recuperados, de contagios en análisis, de óbitos en investigación y de las curvas de tendencias, reportó que en las últimas 24 horas se presentaron en Brasil 904 decesos y 27.075 nuevos infectados.

Sumadas las cifras del sábado a las que oficialmente han sido divulgadas desde el primer caso registrado en el país, el 26 de febrero en Sao Paulo, el gigante suramericano totaliza 672.846 contagios y 35.930 muertes.

El retraso y la omisión de datos fue asociada a la intención del Gobierno de evitar que la información saliera en el telenoticiero nocturno de la red Globo, la más poderosa del país, y en los matutinos, que cierran habitualmente sus ediciones impresas antes de las 22.00 horas.

El sitio en internet del Ministerio de Salud destinado para la divulgación de los datos estuvo por fuera del aire casi 24 horas y la interrupción hizo que el observatorio de la universidad estadounidense Johns Hopkins, referencia global sobre los datos del COVID-19, dejara a Brasil temporalmente por fuera de la estadística.

En el ránking de esa universidad, Brasil aparece como el segundo país con más número de casos confirmados, detrás de Estados Unidos, y el tercero en cantidad de muertes, después del gigante norteamericano y el Reino Unido.

Cuando la plataforma del Ministerio de Salud volvió a operar, el nuevo formato ya no tenía los datos completos y tampoco permitía descargar los archivos con más detalles del acumulado por regiones, estados y ciudades, como se podía hacer antes.