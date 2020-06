Guaidó reaparece en la calle: "Yo estoy dando la cara"

Amplía con tweets de diputada aliada. ///Caracas, 7 Jun 2020 (AFP) - El líder opositor Juan Guaidó reapareció en la calle en videos difundidos este sábado por él mismo, su equipo y parlamentarios aliados después de días de especulaciones sobre su paradero."Los que están escondidos son ellos (...). 15 millones de dólares de recompensa por ellos. Yo estoy dando la cara", expresa Guaidó en uno de los videos, refiriéndose a la acusación de la justicia de Estados Unidos por "narcoterrorismo" contra el gobernante socialista Nicolás Maduro.El viernes, Francia desmintió que Guaidó, jefe del opositor Parlamento reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, se encontrara en su embajada. "El señor Juan Guaidó no está en la residencia de Francia en Caracas. Lo hemos confirmado varias veces a las autoridades venezolanas", manifestó la portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores, Agnès von der Mühll.Los videos muestran al dirigente opositor, con mascarilla y guantes de protección por la pandemia de covid-19, en un recorrido a pie por una fila de vehículos formados por gasolina, mientras saluda y conversa con conductores."Aquí los que se esconden son solo aquellos cuya cabeza tiene precio", escribió la diputada opositora Delsa Solórzano al divulgar las imágenes.El canciller Arreaza sugirió el jueves que Guaidó estaba en la embajada francesa, unos días después de que Maduro insinuara, sin mencionarlo, que el dirigente parlamentario estaba "escondido" en una sede diplomática."Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia, y que la justicia se [los] lleve por la fuerza. No se puede", contestó Arreaza en una entrevista radial a una periodista que le preguntó por la supuesta presencia de Guaidó en la embajada francesa, así como por su mentor, Leopoldo López, quien se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas desde hace más de un año."Esperamos que esos gobiernos rectifiquen (...) y entreguen a los prófugos", agregó Arreaza.Guaidó es blanco de múltiples procesos judiciales desde que se proclamó mandatario interino en enero de 2019, aunque no se conoce que exista una orden de detención contra él.erc/lp/ltl -------------------------------------------------------------