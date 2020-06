Gana Scott Dixon en la primera carrera de la temporada; Palou debuta con accidente

Fotografía cedida por Dale Coyn Racing donde aparece el auto del piloto español Álex Palou Montalbo durante las sesiones de prácticas este sábado en el Texas Motor Speedway en Fort Worth, Texas (EE.UU.). EFE/ Chris Jones/ Dale Coyn Racing

Fort Worth (Texas, EE.UU.), 6 jun (EFE).- El piloto australiano neozelandés Scott Dixon se impuso esta noche en la prueba Genesys 300, la primera de la temporada en la modalidad Indycar, que se corrió en el Texas Motor Speedway, de Forth Worth (Texas), sin que hubiese aficionados en las gradas por causa del coronavirus.

Dixon, de 39 años, que corre con el equipo de Chip Ganassi Racing-Honda, se mostró siempre el más dominante durante las 200 vueltas que se completaron al circuito, especialmente en las rectas de la pista, donde siempre dominó a sus rivales más directos, el francés Simon Pagenaud y el estadounidense Josef Newgarden, ambos corredores del Team Penske.

El veterano piloto neozelandés, que logró un tiempo de una hora, 38 minutos y 37 segundos, superó a Pagenaud por cinco segundos y a Newgarden por seis para quedarse con su triunfo número 47 como profesional y el cuarto en el circuito tejano.

Su compañero de equipo, el sueco Felix Rosenqvist emergió como su rival más cercano antes de estrellarse en la recta final de la carrera.

El cuarto puesto fue para Zach Veach, del equipo Andretti Autosport, seguido por Ed Carpenter, que corre con su propio equipo Ed Carpenter Racing, y Conor Daly, de Carlin, que ocupó el sexto lugar.

El estadounidense Colton Herta, de Andretti Autosport, acabó séptimo, le siguió su compañero de equipo Ryan Hunter-Reay, mientras que Oliver Askew, de Arrow McLaren fue noveno, y el veterano piloto brasileño Tony Kanaan, que corre con AJ Foyt Racing, entró en décima posición.

El piloto novato, el español Alex Palou, que hizo su debut en la competición con el equipo de Dale Coyne Racing y Team Goh no tuvo su mejor suerte al ver como se vio involucrado en un accidente al cumplirse la vuelta número 36 que le obligó a dejar la carrera.

Otro novato, el joven holandés de 19 años, Rinus VeeKay, del equipo Ed Carpenter Racing, golpeó la pared y aunque pudo volver a la pista fue cuando golpeó a Palou, que se convirtió en el más perjudicado.

Para la serie IndyCar fue su evento de apertura de temporada retrasado, debido a la pandemia del coronavirus.

Después de un reinicio con tres vueltas restantes tras una advertencia cuando su joven compañero Rosenqvist se estrelló, Dixon aceleró en el monoplaza número 9 Chip Ganassi Honda para alcanzar una victoria de 4.4 segundos sobre Simon Pagenaud.

Casi tres meses después de que el inicio de la temporada se suspendiera debido a la pandemia de coronavirus, IndyCar finalmente se puso en la pista para lo que generalmente sería la carrera de punto medio de su temporada.

Las tribunas con capacidad para más de 100.000 personas estaban vacías, ya que no se permitieron espectadores, como también será el caso para la próxima carrera en el circuito en Indianápolis Motor Speedway el 4 de julio.

El gobernador Greg Abbott viajó en el auto deportivo para el primer evento deportivo profesional en Texas desde que los deportes se cerraron en todo el país debido al coronavirus.

Los únicos espectadores en la pista eran las personas que observaban desde sus condominios en el edificio con vista a la curva número dos.

Dixon obtuvo la velocidad máxima durante la sesión de práctica de dos horas más temprano en el día, y se clasificó segundo para comenzar en la primera fila junto a Newgarden.

Luego ganó el título de IndyCar cada una de las tres veces anteriores en que ganó la carrera en Texas.

Rosenqvist había estado corriendo detrás de Dixon durante varias vueltas cuando se estrelló tratando de moverse a través del tráfico. Se colocó en la recta final con nueve vueltas restantes.

Dixon lideró 157 de las 200 vueltas, y tenía una ventaja anterior de seis segundos sobre Newgarden, quien lideró la carrera dos veces durante 41 vueltas, mientras que Veach, lideró las dos vueltas restantes.

Debido al extenso día en la pista, la duración de la carrera se acortó a 200 vueltas de su habitual 248 en Texas, y se terminó dos horas antes de lo que normalmente dura.

Texas se convirtió en la apertura de la temporada manteniendo su fecha programada originalmente, que se suponía que sería la novena de 17 carreras.

VeeKay, que ganó seis carreras de Indy Lights el año pasado, se estrelló durante la práctica y luego tuvo su debut en la carrera de IndyCar con otro accidente después de completar solo 36 vueltas.

Su auto No. 21 se subió al tramo trasero, luego rebotó en la pared para alcanzar a Palou, otro novato.

El japonés Takuma Sato se perdió la carrera después de que el equipo de Rahal Letterman Lanigan Racing no pudiera reparar el auto No. 30 a tiempo para la bandera verde después de un choque en la calificación aproximadamente 2 1/2 horas antes de que comenzara la carrera. El ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2017 fue el ganador de la pole en Texas el año pasado antes de terminar 15º.

Palou, que debutó en la serie, terminó en el lugar 23, penúltimo, sólo por delante de Sato.

El español fue tercero entre los pilotos novatos, superado por Askew, noveno, y Vekay, que arribó 22.

Para Palou es su primera temporada en la Serie Indy, luego de hacer su debut en carreras de ruedas abiertas compitiendo en el Campeonato Abierto Euroformula en el 2014.