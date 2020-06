Finalizan las lluvias por Cristóbal en El Salvador y el BID da un fondo para la emergencia

El Salvador se encuentra en alerta roja decretada el pasado fin de semana, cuando comenzaron las lluvias. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 7 jun (EFE).- Las lluvias generadas por la influencia de las tormentas Amandas y Cristóbal han finalizado en El Salvador y, hasta el momento, han dejado 30 personas fallecidas y más de 13.600 albergados, informaron este domingo autoridades gubernamentales.

El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, indicó en una conferencia de prensa que el país "ya no está bajo la influencia de la tormenta tropical Cristóbal" y señaló que las próximas lluvias que se presenten serán "típicas de la estación lluviosa del país".

"Se prevén tormentas intensas para el día de mañana (lunes) que son propias de la época lluviosa y son parte de una vaguada que va de paso por el país y que ocasionará lluvias de intensas a moderadas", apuntó el funcionario.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Mario Durán, informó de que las lluvias por Amanda y Cristóbal dejaron, según datos preliminares, 30 personas fallecidas, un desaparecido y 13.617 refugiados que se encuentran en más de 350 albergues habilitados por el Gobierno.

Durán apuntó que, a pesar que la lluvias por las tormentas tropicales han finalizado, la emergencia nacional continúa activa "porque el país no está estable y porque tenemos a personas en albergues", y ahora lo que se "viene la etapa de evaluación de los daños".

Actualmente la tormenta Cristóbal se encuentra a 75 millas al suroeste de la desembocadura del río Misisipi, en Estados Unidos, y a 70 millas de Grand Isle (Luisiana) y se prevé que su centro se moverá al noroeste sobre Luisiana, para pasar después a Arkansas y Misuri.

Cristóbal es la tercera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, que comenzó el lunes pasado y que se prevé será "por encima de los normal", según autoridades estadounidenses y académicas.

BID OTORGA CRÉDITO PARA ATENDER EMERGENCIA

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una cooperación técnica no reembolsable por 200.000 dólares para apoyar de forma inmediata a El Salvador en la atención de la emergencia causada por la reciente tormenta tropical Amanda, informó este domingo la entidad.

El convenio de cooperación, suscrito entre el BID y el Ministerio de Gobernación, Mario Durán, financiará de forma urgente acciones para la atención humanitaria de las familias afectadas por esta tormenta.

La fuente señaló que esto incluye la adquisición inmediata y la entrega a las familias afectadas de bienes para el alojamiento temporal, alimentación, agua potable y productos de primera necesidad.