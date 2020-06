Erekat advierte que la ANP no sobreviviría una anexión israelí en Cisjordania

EPA/KHALIL MAZRAAWI

Jerusalén, 7 jun (EFE).- El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, dijo hoy que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) "no sobreviviría" si Israel anexiona partes de Cisjordania.

"Si la anexión se lleva a cabo, la ANP no sobreviviría, (el primer ministro de Israel Benjamín) Netanyahu quiere que esta se destruya y que Hamás permanezca en Gaza", advirtió Erekat en diálogo con el canal 12 israelí.

Además, avisó que si hay anexión, Israel deberá hacerse cargo de los palestinos que residen allí: "Si anexionan un metro de Cisjordania, Israel será responsable de todo entre el río y el mar".

Estas declaraciones llegan días después de que la ANP reiterara su posición de que la posibilidad de la anexión marcaba el fin de todos sus acuerdos con Israel y Estados Unidos, y dejaba también sin validez los Acuerdos de Oslo, que dieron origen a la ANP y que fueron hasta ahora la base de reconocimiento entre ambas entidades, rigiendo su colaboración y gestión administrativa.

El acuerdo de coalición del Gobierno israelí prevé que a partir del 1 de julio se pueda iniciar el proceso legal para anexionar, algo que Netanyahu impulsa desde hace tiempo y que podría concretarse en el marco de la iniciativa de paz de la Casa Blanca para la región.

En los últimos días, sin embargo, la posibilidad de que esta se inicie a principios del mes próximo perdió fuerza, según analistas, debido a cuestiones de política interna estadounidense.

Por otra parte, la oposición a la anexión no proviene solamente de los palestinos, sino que muchos países, entre ellos Jordania y buena parte de la Unión Europea, se han posicionado en contra de esta medida y advertido a Israel de que contraviene a la legalidad internacional.