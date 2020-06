El tercer combate Fury-Wilder podría ser en diciembre en Macao o Australia

Tyson Fury (i). EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Nueva York, 6 jun (EFE).- La tercera pelea entre los púgiles Tyson Fury y Deontay Wilder, pesos pesados de boxeo, podría llevarse a cabo a finales de año con presencia de espectadores, de acuerdo con el promotor Bob Arum.

El también dueño de la empresa Top Rank declaró que los dos posibles escenarios que se manejan en estos momentos son Macao (China) y Australia.

El primer combate entre ambos boxeadores terminó con empate en diciembre de 2018. el británico Fury luego reclamó el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en manos del estadounidense Wilder, a quien derrotó en siete asaltos en Las Vegas el pasado febrero.

Su tercera confrontación se había programado para el próximo mes de julio, pero la pandemia de coronavirus forzó el aplazamiento.

Desde entonces, las conversaciones se centraron en una pelea de unificación entre Fury y su compatriota británico Anthony Joshua, quien posee los cinturones de la Asociación Mundial (AMB), la Organización Mundial (OMB) y la Federación Internacional (FIB) y vio retrasar su pelea programada con Kubrat Pulev debido a la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Pero Arum sigue interesado en llevar a cabo el tercer combate entre Fury y Wilder.

Respecto de la sede de la pelea, el promotor mencionó como opción más probable "Macao, que necesita atraer clientes y tiene protocolos tremendos. No han tenido, durante meses, ningún caso de coronavirus".

Dijo que existen seis grandes propietarios de casinos en Macao que ya entraron en pláticas y "están listos para aportar dinero para la pelea de Fury y Wilder en noviembre o diciembre".

Arum añadió que "estamos esperando para ver si las autoridades de Macao permitirán un evento con espectadores en noviembre o diciembre".

Agregó que "en Australia están hablando de hacer esta pelea, probablemente en Sydney. Esa es una posibilidad".

Pero tampoco descartó la posibilidad de que el combate vuelva a celebrarse en Las Vegas, en el Allegiant Stadium, campo de los Raiders de la NFL.

"Quizás podamos hacerlo con una asistencia total en el nuevo estadio de los Raiders, en Las Vegas", agregó Arum, quien señaló que "tal vez podríamos hacerlo con 20.000 o 30.000 personas".

"No puedo decirte dónde, pero estoy bastante seguro de que tendremos este evento en noviembre o diciembre. No estamos durmiendo. Estamos trabajando duro para lograrlo", aseveró.