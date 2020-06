El reinado de Messi: Superar a Zarra e igualar a Hugo Sánchez

El delantero argentino Lionel Messi del Barcelona. EFE/Quique García/Archivo

Madrid, 7 jun (EFE).- El argentino Leo Messi afronta la vuelta de LaLiga Santander, que arranca el próximo 11 de junio tras un parón de 93 días debido al coronavirus, con el objetivo particular de aumentar su reinado de Trofeos 'Pichichi' que, de conseguir el séptimo, superaría a Telmo Zarra (6) e igualaría a Hugo Sánchez como el futbolista que más veces lo ha logrado de forma consecutiva (4).

El '10' del Barça ha afrontado la semana previa al reinicio de la competición 'entre algodones', con algunas sesiones al margen del grupo por una contractura en el cuádriceps. A pesar de sus molestias, si todo va según lo previsto, no se perderá el partido de regreso frente al Mallorca, en el Estadio de Son Moix, programado para el sábado 13 a las 22:00 horas en el que Messi retomará otro reto personal, además de ayudar a su equipo a lograr su 27º título liguero. Ganar su séptimo 'Pichichi'.

El argentino es el claro dominador de su época en este apartado tras desarrollar toda su carrera hasta la fecha en España, 17 temporadas, en las que ha batido todo tipo de récords y ahora busca ganarse otro hueco en la historia como artillero.

Messi lidera la clasificación de goleadores con 19 tantos en los 22 partidos que ha disputado, una media de un gol cada 99 minutos, con cinco de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el francés Karim Benzema (14).

Leo acumula seis trofeos como máximo artillero (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019), igualado con el exfutbolista del Athletic Club de Bilbao Telmo Zarra. De conseguir el séptimo lideraría este apartado en solitario y además también haría historia al acabar la temporada igualando al mexicano Hugo Sánchez como el futbolista con más premios de máximo goleador de la Liga obtenidos de forma consecutiva, cuatro de 1985 a 1988.

Su más inmediato perseguidor es Benzema, a cinco tantos del argentino. El francés empezó la temporada a un ritmo espectacular, liderando al Real Madrid con 16 tantos en 21 partidos, manteniendo su gran estado de forma de la campaña anterior, en la que se echó el peso goleador del equipo a sus espaldas anotando 30 tantos.

Pero su gran estado de forma se vio truncado a finales de 2019. El 15 de diciembre hizo el gol del empate madridista en Mestalla al final del tiempo reglamentario, aprovechando el rechace de un cabezazo del belga Thibaut Courtois que se había sumado al ataque a la desesperada. Desde entonces, apenas tres goles en quince duelos.

El 29 de enero en octavos de final de la Copa del Rey frente al Zaragoza, el 1 de febrero el tanto de la victoria en el derbi frente al Atlético de Madrid y en el último encuentro de los blancos antes del parón, el 8 de marzo, frente al Betis en la derrota 2-1 que les hizo perder el liderato en favor del Barça, que ahora atesora dos puntos de ventaja.

El 2020 no estaba siendo el año de cara a portería para Benzema. Pero 'Zizou' tiene fe ciega en él e insiste en que es más que un goleador. Por su parte, Karim se ha estado machacando en el gimnasio de su casa durante la cuarentena, compartiendo publicaciones para volver a recuperar el tono y regresando aún más fino de lo que se fue.

Por sus goles pasa en cierta medida el hacerse con el título de Liga y cuenta con la buena noticia de que ha recuperado socios en ataque para la vuelta a la competición. Tanto el belga Eden Hazard, con quien demostró entenderse a la perfección antes de que este acumulase dos lesiones de gravedad, como el español Marco Asensio, lesionado en la rodilla izquierda durante la pretemporada, están listos para acompañarle.

Además, Benzema no tiene sustituto en el Madrid. El serbio Luka Jovic se lesionó durante la cuarentena, mientras que el hispano-dominicano Mariano Díaz apenas ha contado para Zidane esta temporada, 65 minutos, y comenzó a entrenarse con sus compañeros dos semanas más tarde debido a molestias en el pie derecho. El protagonismo será para el francés. Tiene once citas para bajar del trono de Messi.

Más lejos que Karim están tanto el uruguayo Luis Suárez, que tuvo que pasar por quirófano en enero y se ha perdido los últimos doce partidos del Barcelona, y los españoles Lucas Pérez (Alavés), Gerard Moreno (Villarreal) y Roger Martí (Levante), todos con 11 dianas.