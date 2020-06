Denuncian que 400 periodistas fueron espiados durante el Gobierno de Macri

En la imagen un registro del expresidente de Argentina Mauricio Macri, al atender a la prensa en Buenos Aires (Argentina). EFE/Martin Di Maggio/Archivo

Buenos Aires, 7 jun (EFE).- Más de 400 periodistas, entre ellos varios de la agencia Efe, fueron investigados durante el Gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), según ha denunciado la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) ante la Justicia, confirmaron este domingo a Efe fuentes oficiales.

La interventora de la AFI, Graciela Caamaño, realizó la denuncia judicial por la supuesta "producción de inteligencia ilegal respecto a periodistas, académicos, organizaciones sociales y partidos políticos" el pasado viernes y mañana presentará ante el Juzgado Federal 11 los archivos hallados en la entidad.

La funcionaria solicitó en su denuncia la declaración indagatoria de los agentes involucrados, del ex director general de la AFI Gustavo Arribas, de la ex subdirectora general de la Agencia Silvia Majdalani y del expresidente Macri, "en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional", indicaron las fuentes.

De acuerdo a la denuncia, el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Macri estableció lineamientos para otorgar las acreditaciones a periodistas para las cumbres de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y del G20 que se celebraron en 2017 y 2018 y, según sostiene, las tareas de inteligencia no habrían sido ordenadas ni autorizadas por un magistrado.

FICHAS SEGÚN IDEOLOGÍA Y PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES

Entre el material hallado en una caja fuerte de la Dirección de Eventos Especiales de la AFI se encuentran las fichas de 403 periodistas, 28 académicos y otras 59 personas, separadas en tres sobres con las leyendas "2017", "Periodistas G20" y "Varios".

Los periodistas estaban identificados según un "semáforo ideológico", en el que eran marcados con color verde los más cercanos al Gobierno de Macri, otros en amarillo y en rojo, los críticos.

Entre los profesionales figuran periodistas de agencias internacionales, periódicos, canales de televisión nacionales e internacionales, según las fichas a las que tuvo acceso Efe.

La denuncia presentada por la interventora de la AFI sostiene que "las fichas contienen información de todo tipo y color: vinculaciones en los medios de comunicación, preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras cuestiones que nada tienen que ver con el contenido del evento para el cuál supuestamente se estaban realizando este tipo de tareas sin control ni orden jurisdiccional".

MACRI Y SU EX JEFE DE INTELIGENCIA, IMPUTADOS

A fines de mayo un fiscal imputó a fines de mayo a Macri y a quien fuera titular de la Agencia Federal de Inteligencia durante su Gobierno, Gustavo Arribas, entre otros exfuncionarios, por supuesto espionaje ilegal en su mandato, confirmaron a Efe fuentes jurídicas.

El fiscal Jorge di Lello hizo lugar a la denuncia presentada por la actual interventora de la AFI, Caamaño, nombrada en el cargo por el Gobierno de Alberto Fernández, que asumió en diciembre pasado tras vencer en las urnas a Macri.

Según expresa el procurador en su dictamen de imputación, que ya envió al juez Marcelo Martínez de Giorgi -a quien corresponderá confirmar o desestimar la apertura de la investigación-, la denuncia se dirige contra, en primer lugar, personas que resultarían agentes de inteligencia, cuyos nombres se mantienen en reserva.

Esa denuncia fue interpuesta tras el hallazgo de un disco duro en el marco "de las tareas de relevamiento de información" de la agencia de inteligencia.

En ese disco, "se habrían encontrado rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política" del país, como periodistas, dirigentes y fuerzas policiales.

La denuncia afirmaba, según el dictamen de Di Lello, que la información supuestamente recopilada era utilizada "con la finalidad de producir inteligencia ilegal", ya que "no obran registros en la AFI que esas tareas hallan sido ordenadas por algún juez, o autoridad competente".