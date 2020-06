Cuba suma ocho días sin muertes por COVID-19 y reporta 18 nuevos casos

La isla acumula un total de 2.191 personas que se han infectado con el SARS-CoV-2 desde el pasado 12 de marzo, cuando notificó los primeros casos en tres turistas italianos. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 7 jun (EFE).- Cuba llegó a este domingo con cero muertes en la última semana a causa de la COVID-19, el mayor período sin fallecidos desde que se declaró la presencia del coronavirus en el país caribeño, y reportó 18 nuevos contagios en el informe diario que realiza el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Desde hace ocho días el país caribeño no ha tenido que lamentar ningún deceso y mantiene en 83 la cifra de fallecimientos, para una tasa de letalidad del 3,78 por ciento.

La isla acumula un total de 2.191 personas que se han infectado con el SARS-CoV-2 desde el pasado 12 de marzo, cuando notificó los primeros casos en tres turistas italianos.

Al cierre de la jornada del sábado, 18 cubanos -entre ellos tres menores de edad- fueron detectados como positivos del coronavirus tras la realización de 2.020 pruebas de diagnóstico.

En esos nuevos casos se repite la tendencia que desde hace varias semanas revelan las pruebas de diagnóstico, al encontrar que 17 -el 94,4% de los nuevos portadores- no presentaban síntomas de infección en el momento de someterse al examen PCR.

Sobre este particular, el director nacional de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, volvió a insistir en la preocupación de que los asintomáticos representan un "importante grupo de riesgo" a tener en cuenta y advirtió sobre lo necesario de protegerse cuando se está en colectivos de personas.

En total ya son 1.154 las personas asintomáticas, casi el 50 por ciento de las diagnosticadas como positivas del coronavirus hasta la fecha.

Al día de ho Cuba mantiene ingresados en sus hospitales a 556 pacientes, de los cuales 244 son enfermos confirmados de la COVID-19, 303 son catalogados como sospechosos y 1.180 personas se vigilan en sus hogares desde el programa comunitario de Atención Primaria de Salud.

De los 244 pacientes activos, tres se reportan en estado grave y 241 (98,8%) evolucionan de manera estable.

Ayer sábado recibieron el alta médica 7 pacientes y los recuperados suman ya 1.862, el 85,07 por ciento.

LA HABANA, CENTRO DE LA EPIDEMIA

Los 18 nuevos positivos son todos residentes en La Habana y nueve de esos pacientes están vinculados con un brote en los laboratorios farmacéuticos AICA.

Ese foco de contagio ha devenido en un "evento epidemiológico de trasmisión" que ha disparado las infecciones en la última semana en la capital y ha elevado la curva la curva de casos diagnosticados en el país aunque se mantiene dentro del escenario favorable, según explicó el doctor Durán en su comparecencia televisiva.

La Habana es actualmente la provincia de Cuba con la mayor tasa de incidencia -el 9,27 por 100.000 habitantes- y contrasta con la situación que exhiben otras 11 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud,que no han detectado ningún caso positivo de la COVID-19 en las últimas dos semanas.

Por ello, las autoridades gubernamentales reclaman continuamente la colaboración de los habaneros en el cumplimiento de las medidas de higiene y control para evitar la propagación del virus y han ordenado su reforzamiento.

Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del SARS-CoV-2, por lo que se aplican medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.

El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites.