Courtois, el reinado de Oblak y doce años sin galardón

Madrid, 7 jun (EFE).- Doce años después un portero del Real Madrid tiene en sus manos acabar la Liga como el menos goleado. Desde que Iker Casillas lo firmara en la temporada 2007/08 nadie, hasta Thibaut Courtois, lo ha acariciado. El belga, que lo logró en dos ocasiones defendiendo al Atlético de Madrid, desafía el reinado del esloveno Jan Oblak.

Ningún portero ha sido capaz de escribir su nombre cinco años consecutivos en el Trofeo Zamora. Ni el que dio nombre al galardón y primer vencedor. El único que lo ha logrado cuatro temporadas seguidas es Oblak con un Atlético de Madrid que con el 'Cholo' Simeone dio un salto de calidad en el apartado defensivo. Nombres que fueron historia de la Liga española como Antoni Ramallets o Víctor Valdés lograron cuatro en sus largas carreras pero de forma alternada.

El portero esloveno, situado a pulso entre los mejores del planeta, ve su reinado peligrar tras alcanzar Courtois su mejor versión en el Real Madrid. Oblak ha disputado todas las jornadas, las 27, y ha encajado 21 goles. Sus números no ayudan al Atlético de Madrid a pelear por el título liguero por su falta de gol. Solo 31 tantos. A años luz de los 63 del Barcelona.

El coeficiente de Oblak se desplomó antes del parón por una mala dinámica rojiblanca que le hizo caer a la sexta posición. Un solo triunfo en cuatro jornadas encajando seis goles lo dejó en 0,78. La media de Courtois se rebaja a 0.67 en una temporada que pasó de ver de cerca el abismo, con silbidos de la grada y apoyo a su segundo, Alphonse Areola, a una reconstrucción mental digna de los grandes deportistas.

Cuando sintió todo en contra y era examinado con lupa, Courtois explotó su carácter competitivo para silenciar cualquier debate eterno en la portería madridista. Ha disputado 24 de las 27 jornadas, dejando su portería a cero en la mitad de sus partidos ligueros, en doce encuentros.

En el Real Madrid el mérito de ganar el trofeo a portero menos goleador tiene aún mayor valor. Un equipo de una naturaleza tan ofensiva, cuya mentalidad siempre es atacar, no suele brillar por una fortaleza defensiva que ampare a su guardameta. En su historia lo lograron doce porteros. De la etapa reciente solo Iker Casillas.

En las últimas 28 ediciones tan solo dos porteros fueron capaces de ganarlo con el Real Madrid. Lo firmó Paco Buyo, que se lo llevó en dos ocasiones, y una sola en toda la etapa de Iker Casillas como referente de la portería madridista.

Es el gran reto de Courtois en su mejor temporada en la casa blanca. La de su confirmación en el regreso al fútbol español que le vuelve a situar entre los porteros referentes del planeta fútbol. De sus actuaciones dependerá el éxito del Real Madrid de Zinedine Zidane en LaLiga Santander, con dos puntos de desventaja en las once jornadas que tiene por delante para proclamarse campeón.

Por detrás del pulso entre el rey actual y el aspirante, aparece una tercera opción. Es la revelación del campeonato, Unai Simón del Athletic Club de Bilbao, con una media de 0,83 pero menos partidos disputados. Encajó 20 goles en 24 jornadas disputadas.

Aún más lejos de aspirar al trofeo al mejor portero del curso liguero en España, aparecen David Soria del Getafe (25 goles en 27 partidos con una media de 0,93), Tomas Vaclik del Sevilla (27 goles en 25 encuentros y 1,08 de media) y Mar-André ter Stegen del Barcelona (29 en 26 jornadas con una media de 1,12).