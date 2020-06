Urbes bolivianas en alerta por los pacientes asintomáticos que rompen la cuarentena

Un hombre camina con una bolsa, tapabocas y careta como medida de protección contra el coronavirus, el pasado 01 de junio del 2020, por las calles de La Paz (Bolivia). EFE/Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 5 jun (EFE).- Los casos de pacientes asintomáticos de COVID-19 que vulneraron el aislamiento en la ciudad boliviana de El Alto levantaron las alertas en esa urbe y la vecina La Paz, cuyas autoridades municipales advirtieron con demandar penalmente a quienes atenten contra la salud pública de esa forma.

Uno de los casos es el de un hombre que dio positivo a la enfermedad, pero sin síntomas, por lo que debía permanecer aislado en su casa según los protocolos sanitarios nacionales, explicó a Efe este viernes el secretario municipal de Atención Ciudadana y Gobernanza de El Alto, Henry Contreras.

Hace unos días el hombre regresaba a casa tras ir a comprar pan cuando fue sorprendido en la calle por funcionarios municipales, incluido Contreras, quienes habían ido a su vivienda para entregarle una donación de víveres.

"Es un asintomático, le dijimos que está mal lo que está haciendo y se enojó, se alteró y amenazó con abrazar" a los funcionarios para contagiarlos, denunció.

Otro caso fue el de un hombre de unos 40 años, también asintomático, que el pasado fin de semana salió de casa para jugar fútbol y compartir bebidas alcohólicas con sus familiares, y murió a los tres días, indicó Contreras.

"Al enterarse la población de que estaba con coronavirus, ha generado miedo y ya nos hemos reunido hoy (viernes) para hacer un cordón sanitario en esta zona", señaló.

PREOCUPACIÓN DE LAS AUTORIDADES

Contreras explicó que cuando las personas solicitan que se le haga un examen para saber si tienen o no COVID-19, a partir de la toma de muestra "ya no pueden salir de su domicilio".

Si dan positivo y son asintomáticos, es decir que no requieren ser hospitalizados, "se comprometen" a permanecer en casa, pero se ha visto que "están rompiendo esto", alertó.

La Alcaldía alteña expuso este viernes su preocupación por esta situación en una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz, la instancia encargada de coordinar las medidas regionales y municipales contra la pandemia.

Según Contreras, se espera que el Servicio Departamental de Salud paceño "actúe en consecuencia y conmine a estas personas a entrar a un centro de aislamiento, o caso contrario que se les haga una demanda porque están atentando contra la salud pública de los alteños".

ADVIERTEN CON PROCESOS

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, dijo a los medios que quienes incumplan las medidas de bioseguridad o aquellos pacientes que deliberadamente quieran contagiar a otros serán procesados por atentar contra la salud pública.

"No puede ser que una persona contagiada este pretendiendo deliberadamente contagiar a otras. Ese es un delito, causarle una enfermedad o eventualmente la muerte a una persona. Estas personas tienen que ser aprehendidas y aisladas, así sea contra su voluntad", manifestó el alcalde, citado en un comunicado del municipio.

Según Revilla, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, participó la semana pasada en la reunión del COED y se comprometió a seguir los procedimientos correspondientes en estos casos.

La Paz y El Alto suman cerca de dos millones de habitantes de los once millones que tiene Bolivia.

La Paz registra 13 fallecidos y 290 casos confirmados de COVID-19 y El Alto acumula 15 muertos y 234 contagiados.

La cuarentena se flexibilizó en parte de Bolivia desde el pasado lunes, en un intento de reactivar la economía, pero sigue estricta en las regiones más golpeadas por el coronavirus, que a nivel nacional ha provocado 415 fallecidos y 12.245 contagiados, según datos oficiales.