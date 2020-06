Ryan dice estar impresionado con la calidad de juego de Gurley

EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Redacción deportes EE.UU., 6 jun (EFE).- Matt Ryan, pasador estelar de los Falcons de Atlanta, declaró que ha hecho trabajo de campo con el corredor Todd Gurley y que está "realmente impresionado" con su nuevo compañero.

"He trabajado con Todd y me doy cuenta de que él es increíble", subrayó Ryan.

"Realmente, es muy buen tipo. Un trabajador duro. Súper inteligente. Lo que le decía un día, al siguiente lo ponía en práctica. Estoy realmente impresionado con su habilidad para retener información. No tienes que decirle dos veces las cosas", explicó.

El mariscal de campo de los Falcons destacó que ambos entrenaron en el Golden West College, en Huntington Beach (California), que es donde Ryan lanzó al exala cerrada Austin Hooper en temporadas anteriores.

Gurley ha estado en el área de Los Ángeles desde que los Rams de Los Ángeles lo liberaron y firmó un contrato por un año y 5,5 millones de dólares con los Falcons.

El pasador estelar, que aún está pendiente de un examen físico, ha tenido problemas con la rodilla izquierda de la que fue intervenido quirúrgicamente, pero no se mostró preocupado por tener que pasar la reglamentaria prueba médica antes de cerrar el contrato.

Las reglas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) actualmente impiden que Gurley realice su examen físico en las instalaciones del equipo debido a la pandemia de coronavirus, pero la liga anunció que puede hacerlo en el despacho del médico del club una vez que llegue a Atlanta.