Piden a Bukele que detalle plan de reapertura económica en El Salvador

San Salvador, 6 jun (EFE).- La Escuela Superior de Economía y Negocios de El Salvador (ESEN) pidió este sábado al presidente Nayib Bukele que comunique "a la brevedad" el plan de reapertura económica tras la suspensión de actividades en diferentes sectores por la pandemia del COVID-19.

El Gobierno salvadoreño decretó desde mediados de marzo del año en curso una serie de medidas para frenar la propagación del coronavirus, entre estas el cierre de negocios y empresas no esenciales como restaurantes, bares, discotecas y centros comerciales.

"Hacemos un llamado al Gobierno para que comunique a la mayor brevedad una visión clara de cómo los diferentes sectores iniciarán las actividades del quehacer nacional, de manera ordenada, gradual y flexible", señaló la entidad en un comunicado emitido este sábado.

Indicó que "semanas atrás diferentes instituciones, entre estas la ESEN, planteamos propuestas de cómo reabrir la economía, buscando minimizar los riesgos de contagios mediante la elaboración y cumplimiento de protocolos generales y específicos, tomando en cuenta los sectores formales e informales".

Sin embargo, apuntó, "ya han pasado varios días y el Gobierno aún no se ha pronunciado con claridad con respecto a cómo y cuándo se llevará a cabo el proceso de reapertura".

Bukele anunció la noche del jueves la instalación de una mesa de reapertura económica en la que participarán técnicos, científicos y empresarios, pero hasta el momento no se ha brindado detalles de la misma.

Los salvadoreños llevan poco más de 70 días en confinamiento por el COVID-19 y también han sido afectados por las lluvias generadas por las tormentas Amanda y Cristóbal, las cuales han generado serios estragos y han imposibilitado la vuelta a la normalidad en este país.

En El Salvador se registran 53 fallecidos por el coronavirus, 1.600 casos activos, 1.195 sospechosos y 1.281 personas se han recuperado.

El Gobierno de El Salvador prevé perder al cierre del 2020 unos 990 millones de dólares en impuestos por los efectos de la pandemia del COVID-19, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes.

Destacó que, en lo que va de la pandemia, las arcas estatales dejaron de recibir más de 556 millones de dólares, de los que 122,4 son del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 290 millones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 143,9 de otros tributos.

BUKELE DENUNCIA CAMPAÑA PARA ABRIR NEGOCIOS

Bukele denunció este sábado, a través de Twitter, una campaña supuestamente "orquestada" por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para que negocios no esenciales retomen sus actividades el lunes.

"Esto causará un grave daño al que lo haga, ya que su negocio sería cerrado permanentemente. Las violaciones sanitarias son faltas graves y nos obligan a cerrar los negocios que las cometan", señaló el mandatario.

Indicó que "violar la cuarentena impuesta por el Ministerio de Salud es causal de cierre permanente" y apuntó que "para reabrir, tendría que solicitar todos sus permisos, desde 0, al finalizar la pandemia".

Bukele señaló que el Gobierno ha instalado la Mesa de Reapertura Económica en la que se "tomará las decisiones de una manera técnica, científica, ordenada y priorizando la salud y la vida".

"Esta mesa, conformada por amplios sectores, es la única interlocutora válida para la reapertura económica", agregó.