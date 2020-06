Perú supera a Francia y se acerca a los 200.000 casos de COVID-19

El último reporte oficial del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que en las últimas horas se detectaron 4.358 casos de la enfermedad, con lo que el total de infectados llegó a 191.758. EFE/Sergi Rugrand/Archivo

Lima, 6 jun (EFE).- Perú se convirtió este sábado en el octavo país con más infectados por el COVID-19 en el mundo, al acercarse a los 200.000 casos y superar los detectados en Francia, además de pasar los 5.300 fallecidos desde que la epidemia llegó a su territorio, el pasado 6 de marzo.

El último reporte oficial del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que en las últimas horas se detectaron 4.358 casos de la enfermedad, con lo que el total de infectados llegó a 191.758.

De esa manera, con las decenas de miles de pruebas que se realizan y el actual promedio de contagios diarios detectados, el país andino se acerca a alcanzar los 200.000 casos en los próximos días y ya superó los 190.000 con los que Francia ocupaba la octava posición a nivel mundial.

MÁS DE 5.300 FALLECIDOS

La información oficial de este sábado también señaló que el país llegó a 5.301 fallecidos, tras el reporte de 139 nuevos decesos, aunque la tasa de mortalidad de la epidemia se mantuvo en 2,7 %.

Del total de casos detectados, 9.500 han sido hospitalizados, 302 más que en el anterior informe, y 1.062 de ellos permanecen con respiración mecánica en unidades de cuidados intensivos (UCI), un incremento de 21 personas en relación a la víspera.

El reporte oficial también elevó el total de recuperados a 82.731, luego de indicar que otras 3.517 personas recibieron el alta médica en hospitales o cumplieron su cuarentena domiciliaria.

El Minsa detalló que hasta el momento se han realizado 1.173.003 pruebas para detectar la enfermedad, entre rápidas y moleculares, 18.535 en las últimas horas.

ADVERTENCIA DEL MINISTRO DE SALUD

Este sábado, el ministro de Salud, Víctor Zamora, reiteró que los ciudadanos son el factor más importante para derrotar a la epidemia, por lo que invocó que se respeten las pautas de distanciamiento social, el lavado a manos y el uso de mascarillas.

Durante una visita al distrito limeño de San Juan de Lurigancho, que reporta la mayor cantidad de casos de COVID-19 en el país, Zamora advirtió que si estas medidas no son respetadas, ante la paulatina vuelta a las actividades productivas, el impacto de la epidemia "va a ser peor" en el país.

"Por eso nuestro llamado constante de que esas son las únicas armas efectivas que tenemos, luego viene el sistema de salud", declaró tras reiterar que "el ciudadano tiene que tener la suficiente conciencia de mantener las tres reglas".

El ministro también dijo que el Gobierno evalúa la evolución de la enfermedad para determinar los pasos a seguir y analizar si procede una eventual ampliación de la cuarentena, que comenzó el pasado 16 de abril y se ha establecido hasta el próximo 30 de junio.

TRAICIÓN A LA PATRIA

Luego de que el Ejecutivo declarara al oxígeno medicinal "de interés nacional", ante la gran demanda de los enfermos y las denuncias de sobreprecios, la exministra Pilar Mazzetti considero que los empresarios que incurran en estas malas prácticas deben ser considerados "traidores a la patria".

Mazzeti, quien dirige el comando de operaciones oficial que enfrenta a la epidemia, reconoció en la emisora RPP Noticias que algunos hospitales del país puedan afrontar momentos en los que "el oxígeno no les llega a alcanzar".

La también exministra de Salud destacó las medidas tomadas por el Gobierno para dar prioridad a la atención con oxígeno y dijo que esto permitirá llevar un registro y hacer compras conjuntas "cuanto antes".

"Hemos hecho desde el inicio un esfuerzo tremendo", remarcó la funcionaria antes de afirmar que cree que, ante la especulación y el sobreprecio en la venta de oxígeno medicinal, "esas personas deben ser acusadas de traición a la patria.

"Así de claro", enfatizó antes de acotar que "también hay que reconocer que algunos empresarios se han mantenido muy correctos" en sus ventas.

IMPORTACIÓN DE OXÍGENO

En ese mismo sentido, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunció que el decreto del Ejecutivo "flexibilizará" la posibilidad de importar oxígeno desde países vecinos como Colombia, Ecuador o Chile

Agregó que también permitirá que los productores locales puedan tener una mejor oferta, al dar prioridad al oxígeno medicinal.

Zeballos sostuvo que la falta de oxígeno y la especulación en su precio "evidencian el grave desorden en el que está inmerso no solo el Estado", sino todo el sistema de Salud de su país, ya que se han presentado casos de hospitales que no han optimizado su uso.

El primer ministro detalló que Perú tiene una demanda actual de 230 toneladas diarias de oxígeno medicinal, pero se requerirá de otras 178 toneladas adicionales al día.

VENTILADORES ARTIFICIALES

Por otra parte, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú (Confiep) entregó este sábado al Gobierno un primer grupo de los 237 ventiladores mecánicos comprados para reforzar el sistema de salud pública.

Los respiradores fueron entregados por la presidenta de la Confiep, María Isabel León, en una ceremonia a la que acudieron los ministros Zeballos y Zamora.

Según detalló la Confiep, 137 de los ventiladores fueron comprados en China, mientras que otros 100 son fabricados en el país por la Marina de Guerra del Perú.

Además, se adquirieron 30.000 mascarillas para personal sanitario, 1.340 cilindros de oxígeno, 500 tabletas electrónicas, 40 monitores de signos vitales y 140 kits de colchones y almohadas.

El aporte del gremio empresarial también permitió la entrega de más de 800 "bonos solidarios" a trabajadores independientes y 10.000 kits de alimentos.