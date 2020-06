Pacientes de covid-19, única prioridad de personal sanitario en Sudáfrica

El flujo de enfermos de coronavirus acapara ahora lo esencial de las infraestructuras médicas en la provincia sudafricana de Cabo Occidental, a tal punto que muchos profesionales de la salud temen un alza de otras patologías graves.

La región del Cabo (sudoeste) se convirtió en estas últimas semanas en el epicentro de la pandemia de la covid-19 en Sudáfrica, que concentra dos tercios de los 43.434 casos y las tres cuartas partes de los 908 decesos registrados hasta ahora.

En respuesta a esta emergencia, cada vez más especialistas, oncólogos, anestesistas o cirujanos han sido reasignados.

En el hospital Groote Schuur de Ciudad del Cabo, famoso por haber hecho en 1967 el primer trasplante cardíaco mundial, la mitad del personal fue movilizado para tratar a las víctimas de la epidemia, cuyo pico es esperado para fines de junio o inicios de julio, según el ministerio de Salud.

"Lo peor está por venir", recordó el viernes el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.

El confinamiento estricto impuesto en Sudáfrica durante nueve semanas logró desacelerar la pandemia, pero su relajación progresiva la volvió a subir.

Bajo presión, los hospitales de la provincia suspendieron intervenciones quirúrgicas no urgentes.

- "Diluvio de pacientes" -

Jeanette Parkes, jefa del servicio de oncología del hospital de la universidad de Ciudad del Cabo (UCT), considera que la prioridad de la covid-19 priva de atención a muchos enfermos de cáncer.

"Se pierden muchos pacientes porque no han sido diagnosticados o no han tenido acceso a una tomografía. No van a los centros de salud y no se les hacen biopsias", explicó a la AFP.

La especialista anticipa para más adelante "un diluvio de pacientes en estado mucho más avanzado que si hubieran sido identificados y curados durante la pandemia".

Su colega Johannes Fagan, especialista en otorrinolaringología (ORL) en Groote Schuur, agregó que la pandemia aumentó la presión sobre un sistema de salud con recursos ya limitados.

"Siempre hemos tenido que escoger quien debía ser tratado porque no se tiene la capacidad de atender a todos. Pero como todo está ahora centrado en la covid-19, no podemos tener ni siquiera ese debate", dijo a la AFP el doctor Fagan.

- Dos años de retraso -

"Se anticipa que durante al menos doce semanas, no se harán más intervenciones quirúrgicas normales, solo de urgencia", escribieron los profesores Bruce Biccard, de Groote Schuur, y Lydia Cairncross, de la UCT, en una carta publicada en el sitio de información The Daily Maverick.

Según ellos, 150.000 operaciones serán aplazadas durante la pandemia en Sudáfrica.

"Eso tendrá profundas implicaciones en los servicios quirúrgicos. Incluso si logramos aumentar en 10% nuestra capacidad quirúrgica después de la covid-19, tomará 90 semanas (casi dos años) ponerse al día", advirtieron.

Consciente de los riesgos de que el sistema sanitario provincial se vea desbordado, el Gobierno estableció hospitales de campaña con una capacidad de cerca de 1.500 camas.

Ramaphosa prometió refuerzos médicos para la región: "Debemos ganar esta guerra. No podemos quedar con los brazos cruzados y dejar que la covid-19 gane por falta de personal", manifestó.

str-bed/pa/thm/mis/mar