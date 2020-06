Olimpia y Libertad harán entrenamientos individuales al dar negativo al Covid-19

En la imagen, el futbolista Roque Santa Cruz de Olimpia. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 6 jun (EFE).- Olimpia y Libertad, líderes del torneo Apertura paraguayo hasta su suspensión por el coronavirus, podrán comenzar sus entrenamientos individuales después de que sus jugadores dieran negativo al test de coronavirus, según informó este sábado la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en un comunicado.

Al igual que estos dos clubes, también está autorizado para entrenar de forma individual el Sol de América, cuyos futbolistas también obtuvieron resultados negativos en las pruebas sanitarias.

"Realizadas las primeras tomas de muestras a los planteles de los clubes Sol de América, Libertad y Olimpia, y procesados los datos de cada integrante, que los resultados dieron negativo al Covid-19 en un 100 %, de acuerdo al estudio realizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud", informó la APF en su comunicado.

De esta forma, los tres clubes podrán iniciar la Fase 1 del protocolo sanitario-deportivo, que permite los entrenamientos individuales de los jugadores, según estableció el Ministerio de Salud, para evitar aglomeraciones en los equipos.

Con este cronograma de entrenamientos individuales, se espera que las competiciones futbolísticas se retomen el 17 de julio, aunque sin público.

Los jugadores de Olimpia, Libertad y Sol de América se sometieron a las pruebas de coronavirus el pasado jueves, mientras que los futbolistas de Cerro Porteño, River Plate y Nacional lo hicieron el viernes.

Este sábado, según informó la APF, fue el turno de Guaraní, Sportivo Luqueño y General Díaz, a pesar que de los jugadores de este último habían planteado el viernes no someterse a las pruebas del coronavirus en protesta por los meses que les adeuda la directiva.

Los futbolistas de General Díaz denuncian que no cobran sus salarios desde diciembre, una situación similar a la que se vive en otros clubes como Sportivo Luqueño y Guaireña.

La APF continuará en los próximos días con la toma de muestras al resto de equipos, hasta completar los 12 planteles de la primera división.

En caso de contar con algún positivo, el resultado se le comunicará directamente al jugador y al responsable médico de su club.

El Apertura quedó en suspenso el 13 de marzo, en la octava jornada, cuando Libertad lideraba la tabla, seguido de Olimpia, con cuatro enteros menos.

Libertad se enfrentará a Cerro Porteño en la novena jornada, y Olimpia a Sportivo Luqueño, de acuerdo con el cronograma de la APF.

El coronavirus ha dejado hasta la fecha en Paraguay once muertes y un millar de contagios, desde que se detectó el primer caso a comienzos de marzo.