Nuevos homenajes a George Floyd en la Bundesliga

Como el pasado fin de semana, los partidos de la Bundesliga tuvieron este sábado homenajes y recuerdos al fallecido George Floyd, entre los cuales destacaron los protagonizados en el calentamiento de Bayern Múnich y Borussia Dortmund, los dos grandes del país, con camisetas contra el racismo.

"Tarjeta roja al racismo - BlackLivesMatters", se podía leer en la camiseta de las estrellas del Bayern antes del duelo que ganaron 4-2 en el terreno del Leverkusen.

El gran club alemán se une a la serie de protestas contra el racismo tras la muerte en Estados Unidos de George Floyd, un hombre negro matado por un policía y cuyo fallecimiento ha originado muchas manifestaciones en su país y en el mundo.

El central del Bayern, Jérôme Boateng, de padre ghanés, había apelado esta semana a sus colegas blancos a manifestar más abiertamente su solidaridad y su rechazo al racismo.

"Todos los deportistas blancos que no se expresan actualmente no son racistas, evidentemente", dijo, "pero naturalmente es deseable que utilicen su notoriedad también para esta causa".

Por su parte, el Borussia Dortmund, que recibía en su estadio al Hertha de Berlín, calentó con camisetas negras en la que estaban escritos dos mensajes: "No Justice, no Peace" (Sin justicia no hay paz), uno de los lemas de los manifestantes en Estados Unidos, y las palabras "Black, White, Yellow, Red" (Negro, Blanco, Amarillo, Rojo) tachadas y con "Human" (Ser humano) subrayado.

- El gesto de Kaepernick -

Antes del inicio del partido, los jugadores del Borussia Dortmund y del Hertha se reunieron alrededor del círculo central para guardar un minuto de silencio con una rodilla apoyada en el césped, imitando el gesto simbólico del jugador de la NFL (liga de fútbol americano) Colin Kaepernick contra la violencia policial hacia las minorías de Estados Unidos.

En Fráncfort, el jugador camerunés del Maguncia Pierre Kunde Malong también rindió tributo a George Floyd con ese gesto de apoyar una rodilla en el césped, antes de que su equipo ganara 2-0 al Eintracht.

La semana pasada en Bundesliga, jugadores habían manifestado su emoción de manera individual durante los partidos tras haber marcado un gol.

El francés Marcus Thuram había puesto una rodilla en tierra, el joven delantero inglés del Borussia Dortmund, Jadon Sancho (20 años), así como el defensa marroquí Achraf Hakimi habían mostrado una camiseta con la inscripción "Justicia para George Floyd".

El centrocampista estadounidense de Schalke 04, Weston McKennie, lució un brazalete con la misma inscripción.

El jueves, fue todo la plantilla del Borussia Dortmund la que hizo el mismo gesto de poner una rodilla en tierra en el entrenamiento, con los 28 jugadores haciendo la forma de un corazón.

