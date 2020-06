Marcha en Miami rinde homenaje a los afroamericanos Floyd y Breonna Taylor

Protesters march peacefully around the Wynwood neighborhood, in response to the death of George Floyd, in Miami, Florida, USA, 05 June 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

Miami, 5 jun (EFE).- Más de dos millares de personas marcharon este viernes por el centro de Miami, Florida (EE.,UU.), durante una protesta pacífica organizada por la plataforma Black Lives Matter ("Las vidas negras importan"), como homenaje a los afroamericanos muertos de manos de la policía George Floyd y Breonna Taylor.

La marcha, que comenzó esta tarde en el barrio artístico de Wynwood, se desplazó hacia el Midtown de la ciudad y luego intentó sin éxito dirigirse a Miami Beach, se une a las protestas que están ocurriendo en el país por la muerte el pasado lunes de Floyd.

Los manifestantes, entre los que había educadores, padres y defensores de políticas raciales, mostraron carteles como "Sin justicia no hay paz" y "Breonna Taylor cumpliría hoy 27 años".

Este último rinde homenaje a la joven estadounidense que murió por disparos de la policía el pasado marzo en la ciudad de Louisville (Kentucky), supuestamente producto de una confusión y durante un allanamiento por narcotráfico.

En su página web, Black Lives Matter publica este viernes una carta a Taylor con el encabezamiento "Happy Birthday, Breonna" y le dice:

"Deseamos que celebraras hoy la vida con amigos y familiares, apagando velas de cumpleaños. En cambio, estamos cantando tu nombre en tu memoria y en solidaridad".

La organización, una de las más grandes y más antiguas en el país, pide que "los oficiales que la asesinaron sean despedidos, despojados de sus pensiones y acusados de homicidio".

"Todavía estamos clamando por un cambio transformador en Louisville, KY, y más allá", escribe Black Lives Matter.

Según ha reportado la prensa local, Taylor dormía con su novio Kenneth Walker en su casa cuando escucharon un fuerte ruido. Luego oyeron como abrían la puerta de su casa.

Creyendo que se trataba de un asalto, Walker buscó su pistola -para la que tenía permiso- y abrió fuego contra los intrusos. Se trataba de la Policía, que no se identificó, y se equivocó en un allanamiento relacionado con un caso de narcóticos.

Los agentes respondieron con una lluvia de 22 disparos, de los cuales ocho impactaron en el cuerpo de Taylor.

El episodio ocurrió el 13 de marzo pasado y hasta la fecha no se conocen los resultados de la investigación.

Otros carteles en los que se podía leer "Unidos somos poderosos" y "El negro es precioso" fueron empuñados durante la marcha de Miami, hasta el momento sin detenciones policiales y que intentó avanzar por la autopista I-95 en dirección a Miami Beach, pero la policía lo impidió, según pudo comprobar EFE.

La muerte de Floyd a manos de un policía de Minneapolis (Minnesota) el lunes de la semana pasada ha provocado el estallido de las mayores protestas raciales del siglo XXI en Estados Unidos, además de un debate nacional sobre el uso de la fuerza policial.

Mientras el principal acusado de la muerte, Derek Chauvin, sobre el que pesa un cargo de asesinato en segundo grado, no comparecerá ante un juez hasta la semana próxima, este jueves lo hicieron sus tres compañeros, Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng, que enfrentan cargos criminales por complicidad.

Este viernes, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) informó que dos policías de Fort Pierce, una ciudad de la costa este de Florida, fueron arrestados y acusados de maltrato físico a una persona durante una detención en febrero.