Las lluvias en El Salvador dejan 30 muertos y más de 12.600 albergados

Vista este sábado, de los féretros de siete miembros de una familia que fallecieron soterrados por un alud de tierra, en Santo Tomás (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 6 jun (EFE).- La cifra de fallecidos en El Salvador a causa de las lluvias, provocadas por las tormentas Amanda y Cristóbal, aumentó a 30 y el número de albergados supera los 12.600, informaron este sábado autoridades del Gobierno.

"Lamento la muerte de 30 personas", dijo en una conferencia de prensa la comisionada Presidencial, Carolina Recinos, quien también señaló que "no hay ningún solo lugar en el país donde no tengamos afectaciones por las lluvias".

La funcionaria indicó que los departamentos de San Salvador y La Libertad son los más afectados por las lluvias que no han parado desde el fin de semana pasado y que el Gobierno ha habilitado en todo el país 352 albergues temporales en los que se encuentran 12.651 personas, de las más de 29.900 familias afectadas.

Recinos también informó de que más de 3.000 viviendas han sido afectadas, se registran daños en 9 puentes, otros 3 han colapsado, y se reporta la caída de 300 árboles, 846 derrumbes, 600 inundaciones y 46 deslizamientos.

Por su parte, el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, señaló que se espera que las lluvias disminuyan en las últimas horas de este sábado y la mañana del domingo.

"Aunque la tormenta Cristóbal se aleja, la zona de convergencia intertropical todavía nos afecta", advirtió.

Según el Centro Nacional de Huracanes (CNE), la tormenta tropical Cristóbal se ha fortalecido un poco en el centro del Golfo de México en dirección hacia el norte y se prevé que toque tierra el domingo en la costa de Luisiana (EE.UU.).

Cristóbal se formó de lo que quedó de la tormenta Amanda del Pacífico, que dejó muerte y destrucción el fin de semana pasado en la región.

En las últimas horas Cristóbal se ha fortalecido un poco con vientos máximos sostenidos a 50 millas por hora (85 kilómetros) y se desplaza hacia norte a unas 12 millas por hora (19 kilómetros).

Actualmente se encuentra a 365 millas (590 kilómetros) al sur de la desembocadura del río Misisipi en la costa sur estadounidense y se prevé que su centro se moverá el domingo y el lunes sobre Luisiana para pasar después a Arkansas.

Cristóbal es la tercera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, que comenzó el lunes pasado y que se prevé será "por encima de los normal", según autoridades estadounidenses y académicas.

ENTIERRAN A FAMILIA

Los 7 miembros de una misma familia que murieron soterrados la madrugada del martes por un alud de tierra tras varias horas de intensas lluvias tras el paso de la tormenta tropical Amanda y después Cristóbal fueron enterradas este sábado.

Los cuerpos fueron localizados el viernes tras más de 50 horas de trabajo en "un escenario con continuos derrumbes y la constante lluvia que volvía más inestable el terreno", según lo informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador.

Los cuerpos fueron sepultados la mañana del sábado en el Cementerio Municipal de la localidad de Santo Tomás (centro), zona donde sucedió el hecho.