La OPEP+ busca el consenso para extender el recorte de su oferta de crudo

Vista general de una refinería de petróleo, en la ciudad de Tula, en el estado de Hidalgo (México).. EFE/Francisco Villeda/Archivo

Viena, 6 jun (EFE).- La alianza OPEP+, responsable de cerca del 60 % de la oferta mundial de crudo, busca hoy el consenso para prolongar más allá de junio el histórico recorte de su oferta petrolera que entró en vigor el 1 de mayor para frenar la precipitación de los "petroprecios" causada por el coronavirus.

El secretariado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció ayer, viernes, el adelanto a este sábado de la cita telemática inicialmente prevista para el 9 y 10 de junio.

La teleconferencia de los ministros de la OPEP está convocada para las 12.00 GMT, dos horas antes de que comience la de los titulares de los productores independientes aliados (OPEP+).

SE ESPERA EXTENSIÓN DEL RECORTE

Los mercados mundiales esperan que el grupo de 23 países decida prorrogar, al menos, durante un mes el recorte de su oferta petrolera en 9,7 millones de barriles diarios (mbd) -cerca del 10 % de la producción mundial-, que vence el próximo día 30.

La expectativa se basa en un acuerdo preliminar entre Arabia Saudí, líder de la OPEP, y Rusia, que encabeza el grupo de aliados, para extender la reducción al menos por un mes más, según ha informado la agencia oficial rusa TASS.

No obstante, la misma fuente ha admitido que las deliberaciones pueden ser "largas y difíciles" debido a la oposición de otros Estados y a que algunos -principalmente Irak y Nigeria- no están cumpliendo al cien por cien con su parte del recorte.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avisó ayer de que su país, que sí cumple con "reducir la producción en 100.000 barriles (diarios)", no aceptará volver a cerrar los grifos pues hay otros "que no han cumplido cabalmente".

El recorte vigente fue pactado el 12 de abril como parte de un acuerdo para mantener limitados los suministros durante dos años, si bien con dos moderados aumentos: el primero, de 2 mbd, iba a entrar en vigor el próximo 1 de julio, pues el compromiso de rebajar el bombeo iba a aliviarse de 9,7 a 7,7 mbd en la segunda mitad del año.

El segundo entraría en vigor el 1 de enero de 2021, cuando el recorte se limita a 5,8 mbd hasta el 30 de abril de 2022.

PRECIOS AL ALZA ANTE LA REUNIÓN

Los "petroprecios" reaccionaron con fuertes alzas, de más del 5 %, a la noticia del adelanto de la cita de la OPEP+, con el barril del petróleo intermedio de Texas (WTI) avanzando hasta rozar los 40 dólares al cierre del viernes en Nueva York, y el del Brent en 42,25 dólares al término de la sesión en el mercado de futuros de Londres.