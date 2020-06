La familia de Julio Grondona inicia una demanda millonaria contra Amazon

En la imagen, Julio Grondona, Presidente de la AFA por más de 30 años. EFE/Cézaro De Luca

Buenos Aires, 6 jun (EFE).- La familia de Julio Grondona, a través de sus apoderados legales, afirmó que demandará a la empresa Amazon por la utilización de su imagen en la serie "El Presidente", estrenada este viernes en esa plataforma y que tiene como eje principal los escándalos del 'FIFAgate'.

"Humberto Grondona en ningún momento dio autorización para el uso de la imagen de su padre. Por lo tanto esta utilización de Amazon y la productora es ilegítima. Incluso señala con nombre, apellido y caracterización, que es brillante", señaló la abogada Elba Marcovecchio en Radio 10.

La serie, de origen chilena de 8 episodios, se centra en los escándalos de corrupción del 'FIFAgate' con epicentro en la ciudad suiza de Zúrich y del cual se cumplieron recientemente cinco años.

En la serie se menciona tanto a Julio Grondona, Presidente de la AFA por más de 30 años, Vicepresidente Senior de la FIFA y fallecido en 2014, y al chileno Sergio Jadue, entonces Presidente de la Federación chilena (ANFP).

"Va a ser un juicio millonario por daños y perjuicios. Va a tener que redituarse de manera distinta a como normalmente lo suelen hacer los tribunales nacionales. Cuando ves los avances, es claro que utiliza el personaje de Julio Grondona y el 'FIFAgate'. Esta causa fue absolutamente mediática y no judicial. Y se lo mezcla con la causa de Burzaco por los derechos de televisión. Julio nunca estuvo imputado en ninguna causa", agregó Marcovecchio.

La familia Grondona, por recomendación de sus apoderados, no realizó manifestaciones públicas pero el portal 'Doble Amarilla' señala que uno de sus hijos advirtió que "irán hasta las últimas consecuencias y que no callarán más".