Juez aprueba una demanda colectiva por COVID-19 en centros migratorios de Florida

Health Care Professionals and Community Members protest for Immigration and Customs Enforcement (ICE) to release the detained because the risk of the Coronavirus contagion in their facilities, during a demonstration in front of the Broward Transitional Center in Pompano Beach, Florida, USA, 01 May 2020. EFE/Cristobal Herrera/File

Miami, 6 jun (EFE).- Una jueza de EE.UU. aprobó una "demanda colectiva" presentada por detenidos de tres centros migratorios de Florida que temen contagiarse del nuevo coronavirus y ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) seguir de "inmediato" los protocolos sanitarios contra la pandemia al considerar que no lo ha hecho "satisfactoriamente".

La jueza Marcia Cooke además ordenó a ICE no transferir detenidos de los centros de Krome, Broward y Glades, todos en el sur de Florida, donde se concentra el foco de la COVID-19 en el estado, sin previo aviso a la corte y sin las pruebas que ordenan los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El fallo de la jueza, al que Efe tuvo acceso este sábado, certificó así a "demanda colectiva" una querella presentada inicialmente por 58 inmigrantes apoyados por varios grupos de derechos civiles, entre ellos el Southern Poverty Law Center (SPLC).

El proceso legal busca la liberación de unos 1.400 detenidos en los tres centros del sur de Florida, región donde se concentras la mayoría de los cerca de 63.000 casos confirmados de SARS-CoV-2 en el estado.

Durante el proceso estos grupos han criticado que ICE ha "incumplido" órdenes sanitarias previas de la jueza y además ha optado por transferir en vez de liberar detenidos para cumplir su fallo judicial de abril pasado reducir en un 75 % la población de los tres centros.

Detallaron que estos traslados son apresurados, laxos e ineficaces, al citar como ejemplo que 16 de 33 personas transferidas a otros centros del país dieron positivo poco después.

En ese sentido la jueza aclaró con el nuevo fallo que independientemente de que inmigrantes sean trasladados el "tribunal mantendrá jurisdicción" sobre estos demandantes, que seguirán así siendo parte del proceso judicial.

Cooke había ordenado a ICE en abril pasado evaluar quiénes podían ser liberados de inmediato a la luz de la COVID-19 teniendo en cuenta su estado de salud, posibilidad de fianza, estado migratorio, historial migratorio e historial criminal previo.

En su nuevo fallo la jueza ordena que ICE presente semanalmente un informe detallado sobre cada uno de los detenidos.

La jueza Cooke además ordena a ICE cumplir con la dotación de máscaras para los inmigrantes detenidos y el personal, como también con las pautas de distanciamiento social, y presentar informes semanales sobre el asunto.

Ordenó "aumentar" la limpieza y desinfección periódicas de todas las áreas y superficies comunes, incluyendo artículos de uso común como controles de televisión, libros y gimnasio y equipo deportivo.

"ICE deberá cumplir inmediatamente con las pautas de CDC proporcionando a los demandantes con acceso ilimitado a jabón de manos, desinfectante y toallas desechables", enfatizó.

La Corte "no está satisfecha" y las medidas sanitarias de ICE, que no han cambiado "significativamente" , criticó la jueza.

"Los detenidos informan que el distanciamiento social sigue siendo imposible, la educación sobre el uso y la importancia de las máscaras es inconsistente, las transferencias se llevan a cabo al azar y la cuarentena se lleva a cabo de una manera que aumenta sustancialmente el riesgo de propagación del contagio", detalló.

Estados Unidos registra hasta el momento cerca de 110.000 muertos de más de 1,8 millones de contagiados con el SARS-CoV-2 en el país.