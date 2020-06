Guatemala eleva a 216 la cifra de muertes por COVID-19 tras replantear conteo

Un hombre revisa su celular en el área de emergencias por enfermedades respiratorias del hospital San Juan de Dios en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 5 jun (EFE).- Guatemala superó este viernes la barrera de los 200 fallecimientos provocados por COVID-19 tras reorganizar su conteo al confrontar datos con hospitales privados y el Seguro Social.

El país centroamericano había registrado 158 muertes por coronavirus hasta el jueves y este viernes sumó 20 más, pero a la cifra se le añadieron 38 fallecimientos que no habían sido contabilizados para un total de 216 decesos en total, de acuerdo con las autoridades.

El ministro de Salud, Hugo Monroy, explicó en rueda de prensa que la reorganización se debe a "un fallo técnico" que solo había registrado los decesos en el sistema sanitario y no por completo en hospitales privados y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Monroy también detalló que en las últimas 24 horas fueron detectados 331 nuevos contagios y que el país suma 6.485 casos en total.

Los 20 decesos de este miércoles igualan el máximo registro en un solo día, reportado el pasado miércoles. Guatemala no había contabilizado más de 12 fallecimientos diarios hasta el 30 de mayo.

El primer caso de coronavirus en el país fue detectado el 13 de marzo, un hombre de entre 25 y 30 años procedente de Europa.

El jueves, las autoridades sumaron 394 casos nuevos en el país, la mayor cantidad en un solo día hasta la fecha.

El aumento de casos se debe a la expansión constante de la enfermedad dentro de la población, advirtió durante la semana el doctor Edwin Asturias, director de la recién formada Comisión Nacional Contra COVID-19.

Actualmente, el país se encuentra bajo toque de queda de seis de la tarde a cinco de la mañana los siete días de la semana, sin transporte público pero con muchos desplazamientos de la población según fuentes municipales.

Al menos 350 funcionarios guatemaltecos han contraído la enfermedad entre policías (más de 150) agentes municipales de tráfico, soldados, miembros del sistema de salud (alrededor de un centenar) y trabajadores de algunos ministerios, de acuerdo con varias fuentes estatales.

El 23 de mayo se registró la primera muerte por coronavirus de un miembro del personal sanitario, un auxiliar de enfermería que trabajaba en un hospital en el oeste del país, aunque según versiones de medios locales no corroboradas por las autoridades hay al menos otras dos víctimas fatales dentro del gremio médico por COVID-19.

El 68 por ciento del total de casos en el territorio se ubican dentro del departamento de Guatemala, ubicado den el centro del país, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud. EFE

jcm/dmt