Fase de grupos y final de la Liga latina de LoL no tendrán público

Fotografía cedida este viernes por Riot Games, fechada el 7 de marzo de 2020, en la que se observa a una aficionada del campeón All Knights dibujar un cartel en apoyo al equipo durante el Apertura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games/SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 5 jun (EFE).- Riot Games, desarrolladora del videojuego League of Legends (LoL), anunció este viernes que la fase de grupos del torneo Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica (LLA) que inicia el 20 de junio así como la final no tendrá público debido a la pandemia de la COVID-19 que afecta a México.

"Hemos tomado la decisión junto a nuestros equipos de jugar la fase de grupos en línea. Si la situación mejora, nuestra intención es regresar a la Arena Esports Stadium para la fase final", informó Riot Games en un comunicado.

La empresa estadounidense subrayó que tampoco habrá "final presencial masiva" porque las condiciones en Latinoamérica no permiten llevar a cabo un evento de tal magnitud en ningún país.

Desde sus primeros dos torneos, la LLA hace sus finales en sedes alrededor de la región con miles de aficionados. El Apertura fue en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, mientras que la del Clausura se realizó en el estadio La Tortuga de Talcahuano, en Concepción, Chile.

Sin embargo, desde el Apertura 2020 y a causa de la pandemia de la COVID-19 que dejó hasta el jueves en México 105.680 casos confirmados y 12,545 defunciones, Riot Games tomó la decisión de hacer su final en línea.

En febrero pasado, Riot Games inauguró en Ciudad de México la Arena Esports Stadium, recinto en el que por primera vez todas la fases de la LLA se llevarían a cabo con público, pero la pandemia obligó a hacer la operación de forma remota desde la semana 5 del Apertura.

All Knights conquistó su primera título de la LLA el pasado mayo, luego de derrotar en la final al bicampeón Isurus, en un juego que se definió en cinco partidas.

A causa de la contingencia sanitaria, los equipos latinoamericanos sufren para cerrar fichajes y realizar los traslados de los refuerzos que se encuentran fuera de México.

"Extrañamos verlos cada fin de semana, así como añoramos verlos gritar y vivir la pasión de nuestro deporte en un gran estadio junto a miles de fanáticos, pero la salud y seguridad de todos los involucrados en la LLA es nuestra prioridad absoluta", concluyó Riot Games su comunicado.