El Senado uruguayo aprueba el proyecto estrella del Gobierno de Lacalle Pou

En la imagen, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 6 jun (EFE).- El Senado uruguayo aprobó en la madrugada de este sábado el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto estrella del Gobierno de Luis Lacalle Pou, cuyo plazo de aprobación concluía este 7 de junio.

El Senado de ese país informó en un comunicado de que la Comisión recibió durante los tres días de debates a Ministros, autoridades del Poder Ejecutivo y representantes de unas 120 organizaciones de la sociedad civil.

La LUC es un paquete legislativo de 476 artículos, entre los que se incluyen, entre otras, medidas de salud, educación, vivienda y seguridad.

El proyecto contó con el apoyo de los senadores del Partido Nacional (PN, centroderecha), el Partido Colorado (PC, centroderecha) y Cabildo Abierto (CA, derecha), formaciones de la "Coalición multicolor" que gobierna Uruguay desde el 1 de marzo y que también integran el Partido Independiente (PI, centroizquierda) y el Partido de la Gente (PG, derecha).

El Frente Amplio (FA), coalición de izquierdas que gobernó Uruguay de 2005 a 2020 y principal partido de la oposición, votó en contra del proyecto general, aunque sí apoyó varios artículos que fueron modificados en Comisión.

En ese sentido, el Senador del partido CA Guido Manini Ríos celebró la aprobación de este proyecto a través de la red social Twitter, luego de la tercera jornada de debates que duró 16 horas.

"Creemos que es un primer paso hacia las soluciones que la gente reclama con urgencia. Faltan otros, pero el camino está marcado... Entre todos alcanzaremos el Uruguay que todos queremos", expresó.

Por su parte, la senadora del FA y exministra de Turismo Liliam Kechichian calificó este proyecto como "obsoleto" durante su intervención en el debate.

"La LUC es un mecanismo obsoleto. Quienes ejercimos el Gobierno en estos últimos 15 años el 'no se puede' tampoco existió. Logramos cosas que estaban 100 años planteadas en el Uruguay que no se habían podido resolver", apuntó.

Durante las sesiones de debate uno de los puntos más polémicos fue el relativo a la seguridad pública y la legítima defensa policial, sobre el que el senador del FA Charles Carrera denunció que la ley "apuesta por implementar el uso de la fuerza irracional por parte del Estado".

Desde el FA también criticaron que la LUC no incluyera ninguna medida referente a la emergencia sanitaria que Uruguay vive desde el 13 de marzo por el coronavirus.

El Ejecutivo envió el proyecto al Parlamento el 23 de abril y, desde entonces, la Comisión creada para su discusión recibió a unas 160 delegaciones, modificó 330 artículos -muchos de ellos por motivos formales o administrativos- y eliminó 35.

Tras aprobar el texto, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados, que cuenta con 30 días para su discusión.