El coronavirus acelera y pone en alerta a Barranquilla, en el norte de Colombia

Barranquilla (Colombia), 6 jun (EFE).- El acelerado crecimiento de los contagios y muertes por el COVID-19 tiene en alerta a las autoridades de Barranquilla, en el Caribe colombiano, justo cuando se cumplen este sábado tres meses del primer caso en el país suramericano.

El departamento del Atlántico y su capital Barranquilla son actualmente uno de los focos más preocupantes de la pandemia, con 5.808 casos de COVID-19, de los cuales 2.283, equivalentes al 40 %, fueron confirmados en los últimos siete días, lo que muestra la tendencia ascendente de la curva, atribuida en parte a la desinformación, la indisciplina social y la pobreza.

En toda Colombia hay confirmados 36.635 contagiados, 1.145 fallecidos y 13.638 recuperados, según el Ministerio de Salud.

Al aumento de contagios en el Atlántico se suma el de fallecidos, que este viernes fue el más alto del país, con 24 defunciones, 17 de ellas en Barranquilla, cuarta ciudad en importancia de Colombia.

Situaciones similares se viven en Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa -que integran el área metropolitana de Barranquilla y representan casi el 90 de la población de 2,5 millones de habitantes del Atlántico-, donde hay quienes temen que los servicios de salud se vean desbordados si el ritmo de los contagios no disminuye.

SATURACIÓN DE LAS UCI

Ante ese panorama, el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, alertó al Ministerio de Salud de "la progresiva saturación de la capacidad" de las 411 unidades de cuidados intensivos (UCI) de Barranquilla, que llegó al 90 %.

Al respecto, el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, manifestó a Efe que "ya están en la ciudad 110 nuevos respiradores que comenzaron a ser instalados (...) y se sumarán a 200 más que próximamente enviará el Gobierno nacional".

Además, en el Centro de Eventos Puerta de Oro fue montado un hospital de campaña con 600 camas para desahogar los hospitales y otras 300 fueron habilitadas en el Hospital Universitario Cari gracias a una donación de empresas privadas.

DESINFORMACIÓN Y NOTICIAS FALSAS

Para llegar a la situación que hoy causa zozobra en la ciudad se mezclaron la desinformación, la falta de solidaridad y la falsa creencia de que no aceptar la realidad salva de contraer el COVID-19.

Un ejemplo de la desconfianza lo da Diosa Morales, quien vive en el 7 de abril, uno de los barrios del suroeste de la ciudad en donde hay más contagios y trabaja en servicios generales en una clínica oncológica, y a quien tuvieron que hacerle la prueba porque una compañera había dado positivo.

"La prueba que me hicieron dio negativa, lo mismo que la de mis familiares, pero teníamos miedo de que nos apedrearan la casa cuando en el barrio vieran que llegaban a tomar las muestras. Eso ya ha pasado en Barranquilla", contó a Efe.

Según la secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, el notable aumento de casos en los municipios también tiene que ver con la pobreza de muchas familias que viven en hacinamiento, lo que dificulta el aislamiento social.

PUNTO ROJO EN EL MAPA

A nivel nacional, al Atlántico solo lo supera Bogotá, con 12.185 casos, con la diferencia de que la capital colombiana tiene unos 7,5 millones de habitantes, el triple de este departamento.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), Barranquilla y los municipios del Atlántico, uno de los más pequeños del país, tienen la segunda tasa de incidencia de COVID-19, con 212 positivos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional que es de 72.

En cuanto a los 167 fallecimientos que acumula el Atlántico, equivalen al 14,5 % de los 1.145 decesos de todo el país y también sitúan a esta región entre las más afectadas, con 61,95 casos por cada millón de habitantes, mientras que la media nacional es de 23.

RENUENCIA CIUDADANA

Para el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, una razón para la alta cifra de contagios se debe a que se están haciendo pruebas exhaustivas para detectar a las personas que pueden haber contraído el coronavirus.

"Barranquilla no oculta los casos, vamos a buscarlos, para evitar que nuestra gente tenga que ir a la UCI, en donde tienen que luchar por sus vidas", expresó.

Sin embargo, esta campaña de las autoridades choca en algunas barriadas con la renuencia de los ciudadanos a hacerse la prueba por pura desinformación.

Incluso, se ha llegado al extremo de que personal médico ha sido atacado luego de que en redes sociales circulara información que acusaba a las brigadas sanitarias de infectar con COVID-19 a quienes les hacían la prueba.

Al respecto, David Peláez, gerente del hospital de Baranoa, población a 40 kilómetros de Barranquilla, dijo a Efe que esa actitud negativa de la gente se debe a la desinformación y a las especulaciones en redes sociales.

"Muchas personas hacen eco a esas teorías especulativas lo que está llevando no solo a que se rehúsen a hacerse las pruebas, sino que cuando tienen síntomas se callan, no buscan atención oportuna y cuando llegan (al hospital) tienen demasiadas complicaciones", dijo.

Pese a la intensa campaña educativa de la autoridades sobre cómo prevenir el contagio, es común ver en Barranquilla y pueblos del Atlántico a gente que o no usa las mascarillas o está en aglomeraciones, ignorando el distanciamiento social.

Por esa razón, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, en coordinación con los alcaldes de Soledad, Malambo y Sabanagrande, ordenó la prolongación hasta el 15 de junio de la cuarentena obligatoria vigente desde el 25 de marzo en todo el país.

