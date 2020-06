Decenas de miles de personas se manifiestan en Alemania contra el racismo

EFE/EPA/OMER MESSINGER

Berlín, 6 jun (EFE).- Miles de personas participaron hoy pacíficamente en Alemania en una veintena de ciudades en las manifestaciones silenciosas convocadas para protestar contra la discriminación, el racismo y la violencia policial en respuesta al caso del asesinato del afroamericano George Floyd en Mineápolis.

En la céntrica plaza Alexanderplatz de Berlín, unos 15.000 manifestantes se congregaron según la policía en una protesta en la que inicialmente se habían registrado 1.500 personas.

En Hamburgo, las fuerza de seguridad cifraron el número de participantes en alrededor de 14.000; en Fráncfort, Múnich y Dresde, en 8.000, 7.000 y 4.000, respectivamente.

En Düsseldorf, donde se congregaron unas mil personas, los manifestantes guardaron 8 minutos y 46 segundos de silencio, el tiempo que el policía acusado de asesinato en segundo grado mantuvo presionado su rodilla contra el cuello de Floyd.

Los organizadores de las manifestaciones habían llamado a los participantes a acudir vestidos de negro y a protestar en silencio contra el racismo y la violencia policial bajo el lema "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan).

CONSTERNACIÓN DEL GOBIERNO ALEMÁN Y APOYO A PROTESTAS PACÍFICAS

En una entrevista esta semana en la segunda cadena de la televisión pública alemana ZDF, la canciller alemana, Angela Merkel, calificó de "muy, muy terrible" el "asesinato" de Floyd.

"El racismo es algo horrible y la sociedad en Estados Unidos está muy polarizada", agregó, al tiempo que expresó su esperanza de que los ciudadanos sean capaces de llevar adelante "manifestaciones pacíficas" y de que se logre "apaciguar" el país.

El ministro de Exteriores, Heiko Maas, ya se había pronunciado anteriormente en la misma línea sobre la muerte de Floyd como un hecho "terrible y estremecedor" y consideró comprensibles y legítimas las protestas pacíficas, de las que deseó que no "sigan ensombreciéndose por el caos y la violencia".

Merkel lamentó, además, que "el racismo ha existido siempre", también en Alemania.

CIUDAD-ESTADO DE BERLÍN APRUEBA CONTROVERTIDA LEY ANTIDISCRIMINATORIA

Precisamente este jueves la ciudad-estado de Berlín aprobó una controvertida ley antidiscriminatoria para proteger de manera específica a las personas de discriminación por parte de las autoridades y la administración y garantizar el acceso igualitario a los servicios públicos.

Con esta nueva ley, los ciudadanos pueden reclamar una indemnización por discriminación y la prueba de que no ha habido trato discriminatorio pasa a recaer sobre las autoridades.

Mientras el gobierno regional sostiene que con esta ley los ciudadanos cuentan con "un instrumento con el que hacer cumplir" las normas constitucionales antidiscriminatorias, el Sindicato de la Policía considera que pone "bajo sospecha generalizada" a las fuerzas de seguridad.

En la misma línea se había pronunciado el ministro del Interior, Horst Seehofer, que en declaraciones al diario "Tagesspiegel" calificó la ley de "locura en su esencia", expresó su apoyo a la policía y rechazó ponerla bajo sospecha generalizada.

FUTBOLISTAS SE UNEN A GESTOS DE SOLIDARIDAD

También el mundo del deporte en Alemania y en particular del fútbol se ha solidarizado desde el césped con Floyd y ha expresado su rechazo a cualquier tipo de racismo, lo que ha vuelto a abrir el debate sobre la libertad de expresión en el deporte como plataforma para lanzar mensajes políticos.

Así, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) optó por no sancionar a jugadores como Jadon Sancho y Achraf Hakimi, del Borussia Dortmund; Weston McKennie, del Schalke 04; y Marcus Thuram, del Borussia Mönchengladbach, por contravenir las norma al tratarse en este caso de gestos concretos de protesta contra el racismo.

También el ministerio de Interior y Deporte señaló que los gestos vistos en los últimos días no son más que una expresión de que los deportistas defienden los valores fundamentales del deporte como la justicia, el respeto, la solidaridad, la amistad y la cohesión y celebró que en ese sentido las federaciones se estén mostrando flexibles a diferencia de su habitual "línea estricta".

El deporte naturalmente también se pronuncia contra el racismo, subrayó el portavoz de esa cartera, Steve Alter, quien destacó la gran influencia del deporte como modelo a seguir para toda la sociedad.

En opinión del ministro Seehofer es comprensible, teniendo en cuenta "la transcendencia e importancia del tema", que muchos ámbitos de la sociedad de posicionen claramente.

Por Elena Garuz