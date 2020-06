Almagro condena la muerte de Floyd en EE.UU. y apoya las manifestaciones pacíficas

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Montevideo, 5 jun (EFE).- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó este viernes la muerte "por odio racial" del afroamericano George Floyd y apoyó las protestas pacíficas que se llevan a cabo a lo largo de Estados Unidos.

"Respecto al asesinato de Floyd, no es admisible de ninguna manera un crimen por odio racial. El racismo es condenable y repudiable desde todo punto de vista y los crímenes que comete el racismo son condenables y repudiables no puede haber ningún margen de error, ninguna ambigüedad al respecto", enfatizó el uruguayo.

Las declaraciones del secretario general de la OEA se dieron durante su participación en una videoconferencia junto a la coordinadora nacional de Vente - Venezuela, la opositora María Corina Machado, organizada por la Fundación Rioplatense de Estudios (FREE) y que fue moderada por el diputado del Partido Nacional de Uruguay Pablo Viana.

Aunque dicha instancia fue para hablar sobre la actualidad y futuro político de Venezuela, Almagro aprovechó para referirse al caso del ciudadano estadounidense y enfatizó que ya hubo un pronunciamiento por parte de la OEA a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en repudio a lo ocurrido.

"Reconocemos, como reconocimos en el ultimo semestre del año pasado, el derecho a protesta pacífica en todo el mundo pero no existe un derecho al vandalismo, al saqueo, eso también debe quedar claro", apuntó en referencia a algunas situaciones de violencia ocurridas durante las manifestaciones en el país norteamericano.

Floyd, convertido en un símbolo contra el racismo, falleció el 25 de mayo después de agonizar durante nueve minutos postrado en el suelo y mientras un agente blanco presionaba la rodilla contra su cuello, una escena grabada en video y que ha desatado indignación en todo EE.UU.

La muerte de Floyd a manos de un policía de Mineápolis (Minnesota) el lunes de la semana pasada generó multitudinarias protestas en Estados Unidos, además de un debate nacional sobre el uso de la fuerza policial.

Mientras el principal acusado de la muerte, Derek Chauvin, sobre el que pesa un cargo de asesinato en segundo grado, no comparecerá ante un juez hasta la semana próxima, ya lo hicieron sus tres compañeros, Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng, que enfrentan cargos criminales por complicidad.