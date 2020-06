Agenda internacional AFP de los próximos 7 días

(+): Evento añadido en las últimas 24 horas

(*): Evento actualizado en las últimas 24 horas

DOMINGO 7 DE JUNIO DE 2020

Mundo;

MUNDO - Propagación del nuevo coronavirus (hasta el 30 de junio) (FOTOS LIVE VIDEO VIDEO)

MUNDO - Festival global de cine online We Are One

América;

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado por teléfono y correo electrónico (hasta el 14 de agosto) (FOTOS VIDEO)

COLOMBIA - Cuarentena en Colombia para combatir el coronavirus (hasta el 1 de julio) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS VIDEO)

NUEVA YORK (Estados Unidos) - Toque de queda nocturno para impedir manifestaciones violentas tras la muerte de George Floyd (hasta el 7)

BRASILIA (Brasil) - Rueda de prensa del ministerio brasileño de Salud (hasta el 23) (VIDEO LIVE VIDEO)

MONTREAL (Canadá) - Manifestación de protesta en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter (hasta el 7) (LIVE VIDEO VIDEO)

LOS ANGELES (Estados Unidos) - 40° aniversario de la muerte del escritor norteamericano Henry Miller

(+) BRASILIA (Brasil) - Manifestaciones de protesta contra el gobierno del presidente Bolsonaro (VIDEO)

RÍO DE JANEIRO (Brasil) - Manifestaciones de protesta contra el racismo y contra Bolsonaro 21H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

Europa;

ESPAÑA - España en estado de alerta en contra del coronavirus (hasta el 21 de junio) (LIVE VIDEO)

FRANCIA - Estado de emergencia sanitaria (hasta el 10 de julio)

MOSCÚ (Rusia) - Medidas de confinamiento contra el virus (hasta el 14 de junio) (VIDEO LIVE VIDEO FOTOS)

PARÍS (Francia) - Juicio por el escándalo del medicamento para la diabetes y adelgazante Mediator (hasta el 6 de julio) (VIDEO)

DRAWSKO POMORSKIE (Polonia) - Ejercicios militares conjuntos de EEUU y Polonia Defender-Europe 20 (hasta el 19)

MOSCÚ (Rusia) - Feria del libro en la Plaza Roja (hasta el 8)

YORK (Reino Unido) - Se retira el número dos de la Iglesia Anglicana, el arzobispo de York John Sentamu

(*) MADRID (España) - Manifestación contra el racismo a la memoria de George Floyd 09H00 (FOTOS VIDEO)

MINSK (Bielorrusia) - Manifestación de protesta en favor de candidatos independenites en las elecciones 09H00

(+) GLASGOW (Reino Unido) - Manifestaciones Black Lives Matter 11H00 (VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Manifestaciones frente a la embajada de EEUU reclamando justicia para George Floyd 12H00 (LIVE VIDEO VIDEO)

(+) COPENHAGUE (Dinamarca) - Protestas contra el racismo en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter 12H00

BRUSELAS (Bélgica) - Protesta en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter 13H00 (VIDEO FOTOS)

GINEBRA (Suiza) - Concierto gratuito de la Orquesta de Cámara de Ginebra en ocasión de la reapertura de la temporada de conciertos 15H00 (LIVE VIDEO VIDEO FOTOS)

BARCELONA (España) - Manifestación de protesta contra el racismo a la memoria de George Floyd 17H00 (FOTOS)

(+) BRUSELAS (Bélgica) - Puente humanitario europeo desde Bégica a la RDC y visita a Kinshasa de cancilleres belga y francés 17H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

SIRIA - Enfrentamientos en el noroeste de Siria (hasta el 17 de junio 2020) (INFOGRAFÍA VIDEO FOTOS)

RAMALA (Territorios Palestinos) - Estado de emergencia en Cisjordania por el coronavirus (hasta el 3 de julio)

BEIRUT (Líbano) - Negociaciones de Líbano con el FMI (hasta el 1 de julio)

(+) TRÍPOLI (Libia) - Operación de las fuerzas gubernamentales para recuperar el control de Sirte

ARGEL (Argelia) - Inicio de la primera fase de desconfinamiento en Argelia (FOTOS VIDEO)

Asia-Pacífico;

INDIA - Medida de confinamiento por coronavirus (hasta el 30 de junio) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS VIDEO)

BANGKOK (Tailandia) - Reabre al público el Gran Palacio (hasta el 13) (FOTOS LIVE VIDEO VIDEO)

BANGKOK (Tailandia) - Manifestación en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter 06H00

África;

TOGO - Estado de emergencia y toque de queda en Togo por el coronavirus (hasta el 2 de julio)

MALAUI - Campaña electoral en Malaui (hasta el 2 de julio) (VIDEO)

Deportes;

FORT WORTH (Estados Unidos) - Carrera IndyCar Genesys 300 sin espectadores 03H45

MONTPELLIER (Francia) - Los tres mejores decatletas del mundo en competencia remota por streaming

LUNES 8 DE JUNIO DE 2020

Mundo;

MUNDO - Día mundial de los océanos

América;

MINNEAPOLIS (Estados Unidos) - Policía inculpado por homicidio de George Floyd comparece ante un tribunal (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

NUEVA YORK (Estados Unidos) - Nueva York inicia la primera etapa de reapertura (LIVE VIDEO FOTOS VIDEO)

WASHINGTON (Estados Unidos) - El Banco Mundial presenta un nuevo informe sobre las perspectivas económicas mundiales 15H00

CANCÚN (México) - Reapertura de Cancún al turismo tras epidemia de coronavirus 17H00 (VIDEO)

Europa;

CHIPRE - Reabren puntos de cruce entre los dos sectores de la isla tras el cierre por la pandemia

BÉLGICA - Reapertura de bares y restaurantes (FOTOS LIVE VIDEO VIDEO)

REINO UNIDO - Entra en vigor dos semanas de cuarentena para los visitantes (VIDEO)

(+) IRLANDA - Reapertura de las tiendas tras cierre por la pandemia (VIDEO)

PARÍS (Francia) - Juicio a exresponsables del atletismo por casos de corrupción y dopaje en Rusia 07H30 (hasta el 18) (VIDEO INFOGRAFÍA FOTOS)

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

GRECIA - Fin del confinamiento en el campo de migrantes (VIDEO FOTOS)

VIENA (Austria) - Reabre la ópera de Viena con funciones para solo 100 espectadores

PARÍS (Francia) - Reabre el Zoo de París 06H30 (VIDEO LIVE VIDEO FOTOS)

GRECIA - Reabren discotecas nocturnas

REPÚBLICA CHECA - 30° aniversario de las primeras elecciones libres de la posguerra

GINEBRA (Suiza) - Abren candidaturas para la dirección de la OMC

(+) PARÍS (Francia) - Chanel presenta su primera colección desde la pandemia

ESPAÑA - España prosigue su desconfinamiento, Madrid y Barcelona ingresan en la segunda y penúltima fase (FOTOS VIDEO)

NANTES (Francia) - La ciudad francesa de Nantes reanuda sus vuelos comerciales, cerrados desde el 30 de marzo (VIDEO FOTOS)

LYON (Francia) - Se reanudan los vuelos de pasajeros desde y hacia Lyon

BRUSELAS (Bélgica) - Teleconferencia de ministros de Desarrollo europeos

LONDRES (Reino Unido) - Debate de emergencia en el Parlamento sobre el manejo de la crisis de la covid-19 (LIVE VIDEO VIDEO)

WIESBADEN (Alemania) - Cifras de la producción industrial en abril 06H00

(+) ROMA (Italia) - Lanzamiento de VatiVision, el "Netflix del Vaticano" 08H00

BRUSELAS (Bélgica) - Teleconferencia de los ministros europeos de Agricultura y Pesca 08H00

BRUSELAS (Bélgica) - Audición trimestral de la presidenta del BCE Lagarde ante el Europarlamento 13H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

BRUSELAS (Bélgica) - Videoconferencia de los jefes de la OTAN con analistas políticos 13H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

GINEBRA (Suiza) - Rueda de prensa de la OMS sobre el coronavirus 15H00 (LIVE VIDEO VIDEO)

Asia-Pacífico;

INDIA - Reabren lugares de culto, hoteles, restaurantes y centros comerciales tras la pandemia (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

SEÚL (Corea del Sur) - Tribunal se pronuncia sobre orden de detención contra heredero de Samsung

África;

(+) JOHANNESBURGO (Sudáfrica) - Reapertura de algunas escuelas de primaria y liceos de secundaria (VIDEO FOTOS)

KINSHASA (RD Congo) - Visita de cancilleres de Francia, Bélgica y representante europeo (hasta el 9) (VIDEO)

BANJUL (Gambia) - La Comisión de la verdad reanuda audiencias sobre los crímenes cometidos bajo el gobierno del expresidente Jammeh 08H00

Deportes;

LAUSANA (Suiza) - El Manchester City FC apela ante tribunal exclusión de la Champions League (hasta el 10)

LAUSANA (Suiza) - Superliga suiza reanuda sus partidos de fútbol

MARTES 9 DE JUNIO DE 2020

América;

HOUSTON (Estados Unidos) - Funeral de George Floyd, cuya muerte a manos de la policía causó protestas a nivel nacional en EEUU 15H00 (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

WASHINGTON (Estados Unidos) - La Reserva Federal de Estados Unidos comienza una reunión de política monetaria de dos días (hasta el 10) (FOTOS INFOGRAFÍA)

(+) MONTEVIDEO (Uruguay) - Reabren centros comerciales de Uruguay cerrados por la pandemia (VIDEO)

MÉXICO (México) - Inflación de México en MAYO 11H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Directora del FMI Kristalina Georgieva habla sobre la recuperación de la economía 14H30

Europa;

(*) CHIPRE - Chipre reanuda ciertos vuelos 09H15

SAN PETERSBURGO (Rusia) - Juicio de un historiador acusado de matar y desmembrar a su pareja (VIDEO)

CHIPRE - Reabren los hoteles en Chipre

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

LETONIA - Levantamiento de varias restricciones impuestas por la epidemia de coronavirus

ATENAS (Grecia) - Visita del canciller italiano Luigi Di Maio para conversaciones con su homólogo Nikos Dendias

(+) VARSOVIA (Polonia) - Protestas contra un juicio iniciado contra un primer juez polaco en virtud de nueva ley criticada por la UE (FOTOS)

PARÍS (Francia) - Protestas en reclamo de más recursos para los hospitales

PARÍS (Francia) - Reapertura del museo etnológico Jacques Chirac

BRUSELAS (Bélgica) - Teleconferencia de ministros de Comercio europeos para debatir candidaturas de la OMS

BRUSELAS (Bélgica) - Teleconferencia de ministros de Trabajo de la UE

BRUSELAS (Bélgica) - Teleconferencia de ministros de finanzas de la UE

WIESBADEN (Alemania) - Balanza comercial en abril 06H00

FRANCIA - Cifras del crecimiento en Francia 06H30

PARÍS (Francia) - Previsiones del Banco central de Francia para 2020-21 07H30

PRAGA (República Checa) - Manifestación contra la gestión de la crisis por el gobierno checo 16H00

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2020

América;

ORLANDO (Estados Unidos) - Reapertura del Sea World

RÍO DE JANEIRO (Brasil) - Cifras de la inflación en abril 12H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Cifras del consumo en EEUU 12H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Banco de la Reserva Federal anuncia la decisión sobre las tasas de interés y perspectivas económicas 18H00 (FOTOS INFOGRAFÍA)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Rueda de prensa del presidente del Banco de la Reserva Federal tras decisión sobre las tasas de interés 18H30 (FOTOS VIDEO)

Europa;

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

PARÍS (Francia) - Cifras del tráfico aéreo de Air France

BRUSELAS (Bélgica) - Informe de la Comisión Europea sobre coronavirus y desinformación

ALBANIA - Reapertura de las playas en Albania (VIDEO)

ESTAMBUL (Turquía) - Turkish Airlines reanuda algunos vuelos internacionales (a confirmar) (hasta el 12) (FOTOS LIVE VIDEO VIDEO)

ESTOCOLMO (Suecia) - La fiscalía anuncia si cierra la investigación sobre el asesinato de Olof Palme en 1986 07H30

FRÁNCFORT (Alemania) - Discurso de Isabel Schnabel, miembro del directorio del BCE, y del vicepresidente Luis de Guindos 11H00

GINEBRA (Suiza) - Rueda de prensa de la OMS sobre el coronavirus 15H00 (LIVE VIDEO VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

MARRUECOS - Fin de medidas de confinamiento por el coronavirus

DAMASCO (Siria) - 20° aniversario de la muerte de Hafez al Asad

JUEVES 11 DE JUNIO DE 2020

América;

MÉXICO (México) - Actividad industrial de México en ABRIL 11H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - El ministerio de Agricultura de EEUU publica las cifras de la producción mundial 17H00

Europa;

LES EPESSES (Francia) - Reabre el parque Puy du Fou dedicado a la historia de Francia (VIDEO LIVE VIDEO)

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

BRUSELAS (Bélgica) - Teleconferencia de ministros de Finanzas de la Eurozona (VIDEO)

PARÍS (Francia) - Cifras del desempleo para el primer trimestre en Francia 05H30

MILÁN (Italia) - Cifras de la producción industrial en abril 08H00

SANDVIKA (Noruega) - Veredicto en el juico contra extremista de derecha que prendió fuego a una mezquita 08H00

LEDNICE (República Checa) - Reunión de los primeros ministros del grupo de Visegrad antes de la reunión del Consejo Europeo 14H00 (VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

(*) BAGDAD (Irak) - Diálogo entre EEUU e Irak sobre el futuro de la presencia militar norteamericana

ARGEL (Argelia) - Juicio contra el exgeneral Hocine Benhadid acusado de "desmoralizar a las Fuerzas Armadas"

TÚNEZ (Túnez) - Fin de los poderes especiales del primer ministro conferidos por la crisis del coronavirus 11H00

Asia-Pacífico;

SÍDNEY (Australia) - Australia decide sobre reanudación de su fútbol tras la epidemia de coronavirus

Deportes;

OSLO (Noruega) - The Impossible Games, evento de exhibición de atletismo

ESPAÑA - El campeonato de fútbol español reanuda sus partidos tras meses de interrupción a causa de la pandemia

ESTOCOLMO (Suecia) - Torneo del golf europeo masculino y femenino (hasta el 14)

VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020

América;

ARGENTINA - Nuevo plazo para reestructuración de la deuda argentina (VIDEO INFOGRAFÍA)

(+) California (Estados Unidos) - Reanudan producciones de cine y TV en California

WASHINGTON (Estados Unidos) - Cifras sobre la confianza de los consumidores 14H00

Europa;

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

BRUSELAS (Bélgica) - Teleconferencia de ministros de Salud de la UE

(+) BRUSELAS (Bélgica) - Teleconferencia de ministros europeos de Industria

LONDRES (Reino Unido) - Oficina de estadísticas nacionales publica las cifras del PIB del Reino Unido en abril 05H00

GINEBRA (Suiza) - Rueda de prensa de la OMS sobre el coronavirus 15H00 (LIVE VIDEO VIDEO)

Asia-Pacífico;

SINGAPUR (Singapur) - Segundo aniversario de la cumbre Trump-Kim (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA)

Deportes;

RUMANIA - La liga rumana de fútbol reanuda sus partidos

SÁBADO 13 DE JUNIO DE 2020

América;

(+) West Point (Estados Unidos) - Trump habla en la ceremonia de graduación de la Academia militar de West Point (FOTOS VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

(+) ARGELIA - Argelia levanta medidas de confinamiento

Deportes;

(+) LE MANS (Francia) - Versión virtual de la carrera de automóviles de las 24 Horas de Le Mans 13H00 (hasta el 14)

AFP