Acusan a gobierno brasileño de "invisibilizar" los muertos de coronavirus

Autoridades regionales de salud acusaron este sábado al gobierno del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro de "invisibilizar" los muertos por covid-19, después de que un secretario designado del Ministerio de la Salud cuestionara el conteo de óbitos por la pandemia.

"El intento autoritario, insensible, inhumano y antiético de invisibilizar los muertos por la covid-19 no prosperá", dice la nota del Consejo Nacional de Secretarios de la Salud (Conass) que congrega a las secretarios regionales de salud.

El viernes, Carlos Wizard, designado para asumir la secretaría de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos del Ministerio de la Salud, dijo al diario Globo que el balance de óbitos por la pandemia sería revisado puesto que los datos actuales eran "fantasiosos o manipulados".

Brasil, el segundo país con más casos y el tercero con más muertes por la covid-19, tiene más de 600.000 casos y superó el viernes la marca de los 35.000 óbitos.

"Su declaración grosera, desprovista de cualquier sentido ético, de humanidad y de respeto, merece nuestro profundo desprecio, repudio y asco", dice la nota de la Conass.

En entrevista con AFP este sábado, Wizard dijo que los números no serán revisados. "No estamos interesados en desenterrar los muertos. No queremos rever el pasado, estamos más preocupados con el presente y el futuro", dijo.

Sin embargo, Wizard colocó en tela de juicio la contabilidad hecha en semanas anteriores afirmando que medios de comunicación habrían publicado casos de personas que, sin síntomas de la enfermedad, recibieron como causa de muerte la covid-19.

Wizard, un multimillonario que hizo la mayor parte de su fortuna con una red de escuelas de idiomas, fue invitado a formar parte de la cartera por el actual ministro interino de Salud, el general Eduardo Pazuello.

Pazuello, el tercer titular del cargo durante la pandemia, ha seguido directrices defendidas por el presidente Bolsonaro como ampliar la recomendación del uso de hidroxicloroquina y ha modificado la divulgación de los datos oficiales de muertes y casos.

Este viernes el ministerio adoptó un nuevo formato que sólo incluye las muertes y casos registrados en 24 horas, desestimando los balances totales. El portal donde los datos eran expuestos fue retirado.

La reactivación del panel "está siendo analizada por el equipo técnico", dijo Wizard a la AFP.

El secretario designado también cuestionó las directrices iniciales en el combate a la pandemia y destacó la inclusión de la hidroxicloroquina en el tratamiento de la enfermedad.

"Cuando surgieron los primeros casos [en Brasil] la orientación era que con los primeros síntomas no debía ir al hospital porque causaría una aglomeración de personas. Si la enfermedad avanzaba, debía buscar atención médica. Lamentablemente, siguiendo esa conducta perdimos a miles de brasileños", dijo Wizard.

Agregó que la actual gestión recomienda el "tratamiento precoz" en los primeros síntomas con un kit de varias medicinas, entre ellas la hidroxicloroquina.

