A por el título con rotaciones y dos 'fichajes' estelares: Hazard y Asensio

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane.EFE/ Javier Lizón/Archivo

Madrid, 6 jun (EFE).- El Real Madrid retomará el pulso liguero con el objetivo de conquistar la deseada Liga marcada como el principal reto de la temporada por Zinedine Zidane, remontar la ventaja de dos puntos cedida al Barcelona con la derrota en la última jornada antes del parón, con el regreso al plan de las rotaciones que impulsó al éxito en el pasado y dos referentes de su juego ofensivo recuperados: Eden Hazard y Marco Asensio.

Nadie esperaba a Hazard hasta la Eurocopa y había muchas dudas de que Asensio pudiese tener ningún minuto tras una temporada en blanco por la grave lesión de rodilla que sufrió en pretemporada. El estado de alarma decretado en España y la paralización total del deporte de competición provocó con su pausa de tres meses que Zidane disponga de más armas para lanzarse por su objetivo en once finales ligueras.

El calendario de locura con todo apilado en un mes y su fondo de armario en una plantilla repleta de recursos, juegan a su favor para resucitar el 'plan b' que tanto éxito le dio en la temporada 2016/17. Tan solo una baja inesperada que deja a Karim Benzema como único referente ofensivo y con la responsabilidad de recuperar el gol perdido. Luka Jovic, tras un confinamiento polémico con escapada a su país, regresó lesionado por una caída desde gran altura. Su fractura en el hueso calcáneo de su pie derecho provocan su adiós a su primera temporada repleta de sombras en el fútbol español, lejos de la imagen de goleador en Alemania que provocó su llegada por 60 millones de euros.

La nueva normalidad será diferente para el Real Madrid. Cambiará su casa en una decisión sin precedentes. La ausencia de público en el caso de que el fútbol lograra regresar tras la pandemia, impulsó a su directiva a acelerar las obras del estadio Santiago Bernabéu. El escenario de sus partidos a puerta cerrada será el Alfredo Di Stéfano, ubicado dentro de su ciudad deportiva, donde los jugadores acudirán paseando desde su habitación en la residencia pero sin el poder intimidatorio del coliseo de la Castellana.

Eibar, Valencia, Mallorca, Getafe, Alavés y Villarreal son los equipos que pondrán a prueba el Di Stéfano, mientras que las salidas que en un primer escenario favorecían al Real Madrid en su pulso por el título con el Barcelona serán a Anoeta, Cornellá El Prat, San Mamés, Nuevo Los Cármenes y Butarque.

El equipo de Zidane cedió el liderato de LaLiga Santander a su eterno enemigo cuando llegó el inesperado parón. La tercera derrota liguera del equipo que menos partidos ha perdido del campeonato, llegó en la visita al Betis (2-1). Confirmaba una tendencia preocupante con dos derrotas consecutivas de visitante, junto a la encajada ante el Levante, que compensó con su golpe dado en el clásico del Bernabéu. El día que Vinicius rompió su gafe goleador y fue decisivo.

Ahora Zidane tendrá más variantes en ataque. Un solo 9 porque Jovic no estará en lo que resta de curso y Mariano Díaz llega muy justo tras su lesión, pero arropado Benzema por jugadores con más registros distintos. A los Gareth Bale, Vinicius, Rodrygo, Lucas Vázquez o Brahim, que durante la temporada no han encontrado regularidad en su rendimiento, se le suman Hazard y Asensio.

Llega el momento de que Hazard muestre el liderazgo que se le entregó con su fichaje. Las lesiones lo han mermado en un primer curso al que llegó pasado de peso. Apenas en varios encuentros ha dejado muestras de su nivel estelar. Cazado ante el PSG en Liga de Campeones inició una pesadilla en un tobillo operado de la que recayó para acabar pasando por el quirófano. Su papel y la aparición de Asensio como revulsivo, con las dudas del regreso de la confianza tras once meses en blanco, son aspectos que debe manejar Zidane.

El reto madridista es poner freno al dominio barcelonista en la competición doméstica. LaLiga Santander ha ido a sus vitrinas en cinco de las siete últimas ediciones. Con la Liga de Campeones pendiente de la decisión de UEFA y una remontada en casa del Manchester City de Pep Guardiola, el objetivo de Zidane es claro para evitar un segundo año sin títulos grandes en una reconstrucción iniciada desde el inesperado adiós de Cristiano Ronaldo.

Roberto Morales